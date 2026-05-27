به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به فرارسیدن روز عرفه، این روز را از مهمترین ایام الهی و فرصتی سرنوشتساز برای بندگان خدا توصیف کرد و گفت: خداوند متعال در روز عرفه نگاه ویژهای به بندگان خود دارد و این روز، فرصتی ممتاز برای دعا، استغفار، رفع عیوب، نزدیکی به خداوند و بهرهگیری از نفحات الهی است.
وی با استناد به روایات اسلامی افزود: در روایات آمده است کسانی که در صحرای عرفات حضور پیدا میکنند، اگر در پایان روز تصور کنند که مورد مغفرت الهی قرار نگرفتهاند، در حقیقت به خداوند سوءظن بردهاند. همچنین در برخی روایات نقل شده که خداوند در پایان روز عرفه به فرشتگان مباهات میکند و میفرماید: «به بندگانم نگاه کنید که غبارآلود و با حال تضرع و دعا به سوی من آمدهاند»، سپس اعلام میکند که آنان را مورد مغفرت قرار داده است.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه حضور در عرفات توفیقی عظیم است، خاطرنشان کرد: طبق روایات، امام زمان(عج) در روز عرفه در صحرای عرفات حضور دارند و دعای حاجیان همراه با دعای حضرت به درگاه الهی عرضه میشود و قطعاً مورد اجابت قرار میگیرد.
وی با اشاره به دعای عرفه امام حسین(ع) تصریح کرد: دعای عرفه سیدالشهدا(ع) از زیباترین متون عرفانی اسلام و جلوهای از عرفان ناب اسلامی است که میتواند انسان را متحول و به خداوند نزدیک کند. فرازهای این دعا سرشار از معارف انسانساز و تحولآفرین است.
قاضی عسکر با اشاره به برگزاری مراسم دعای عرفه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: طبق سنت سالهای گذشته، جمعیت گستردهای در این مراسم حضور خواهند یافت و از برکات این دعای نورانی بهرهمند میشوند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت «مدیریت نفس» و توجه به آخرت اظهار داشت: عاقلترین انسانها کسانی هستند که تا در دنیا هستند، نفس خود را کنترل میکنند و برای سعادت ابدی خویش برنامه دارند. امیرالمؤمنین علی(ع) میفرمایند: «ان العاقل من نظر فی یومه لغد»؛ انسان عاقل کسی است که امروز خود را برای فردای قیامت آماده کند.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به کوتاهی عمر دنیا افزود: انسان نباید زندگی کوتاه و زودگذر دنیا را بر حیات ابدی ترجیح دهد. قرآن کریم بارها انسان را نسبت به معاد، حسابرسی اعمال و مراقبت از رفتارها هشدار داده است.
وی با بیان اینکه شیطان و هوای نفس همواره درصدد فریب انسان هستند، تصریح کرد: انبیا و اولیای الهی راه سعادت را نشان دادهاند و انسان باید میان دعوت الهی و وسوسههای شیطانی انتخاب کند. اگر انسان نفس خود را کنترل نکند، گرفتار حرص، دنیاطلبی و غفلت خواهد شد.
قاضی عسکر راهکار علمای اخلاق برای تهذیب نفس را تشریح کرد و گفت: بزرگان اخلاق سه اصل مهم را برای خودسازی مطرح کردهاند؛ نخست «مشارطه» یعنی انسان از آغاز روز با خود عهد ببندد که گناه نکند و اعمالش را برای خدا انجام دهد؛ دوم «مراقبه» یعنی در طول روز مراقب رفتار، گفتار و اعمال خود باشد؛ و سوم «محاسبه» که انسان در پایان روز اعمال خود را بررسی کند و برای اصلاح کاستیها تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به نقش یاد مرگ و قیامت در اصلاح انسان افزود: توجه به قبرستان، مرگ و حسابرسی قیامت موجب بیداری انسان میشود. قرآن کریم تصریح میکند که در روز قیامت همه اعمال انسان، حتی کوچکترین رفتارها، مورد حسابرسی قرار میگیرد و اعضا و جوارح انسان نیز علیه او شهادت خواهند داد.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در پایان تأکید کرد: تا زمانی که فرصت زندگی باقی است باید از فرصتهای الهی، بهویژه روز عرفه، برای توبه، بازگشت به خدا، اصلاح رفتار و آمادگی برای آخرت بهره برد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما