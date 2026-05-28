حمله سپاه پاسداران به یک پایگاه هوایی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال پاسخ ایران به تعرض ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله القاسم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

به دنبال تعرض سحرگاه امروز پنجشنبه ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع تر خواهد بود و مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

