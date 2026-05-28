کشته شدن نظامی زن صهیونیست در حمله پهپادی حزب ‌الله

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری عبری‌ زبان «حدشوت حموت» اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اجازه انتشار خبر کشته شدن گروهبان «روتیم یانای» نظامی گردان «روتیم» وابسته به تیپ گوعاتی را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، این نظامی صهیونیست روز چهارشنبه بر اثر انفجار پهپاد انتحاری که حزب ‌الله به سمت یک پایگاه نظامی در شهرک «شومرا» در شمال فلسطین اشغالی شلیک کرده بود، کشته شده است.

همچنین منابع عبری ‌زبان گزارش دادند که دو نظامی از یگان اضطراری کیبوتس (کلنی صهیونیست نشین) «گورین» نیز در انفجار یک پهپاد زخمی شده‌اند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸