به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با عید سعید قربان، دومین جشن تشرّف (تکلیف) دختران نونهال با عنوان «جشن فرشتهها در کف خیابان» با حضور پرشور بیش از ۳۰۰ دختر ۹ ساله به همراه خانوادههایشان برگزار شد.
این مراسم معنوی و شاد از سوی واحد کودک و نوجوان رسانه منتظر موسسه منتظران منجی (برنا منتظر) طراحی و اجرا شد، هدف از برگزاری این مراسم، خروج از قالبهای رسمیِ کلیشهای و پیوند زدن مناسک دینی با متن جامعه و فضای شهری است.
در این برنامه که در حاشیه تجمعات شبانه میدان فاطمی برگزار شد، برنامههای متنوع فرهنگی، سرودخوانی و عهد بندگی دختران تازه مکلفشده با خدای خود به اجرا درآمد.
برگزارکنندگان این رویداد مردمی معتقدند در شرایط کنونی، توجه به نشاط معنوی کودکان و نوجوانان و هویتبخشی به آنان در بسترهای اجتماعی (کف خیابان)، یکی از راهکارهای مؤثر در تربیت نسل منتظر و مقاوم است.
در پایان این مراسم نیز آیین معنوی استغاثه به امام زمان (عج) برگزار شد.
.
.............
پایان پیام
نظر شما