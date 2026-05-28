به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر بسیجی محمد شیرازی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید بزرگوار، با خانواده معزز ایشان گفت‌وگو کرد.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در این دیدار با اشاره به سال‌ها افتخار برادری و آشنایی نزدیک با شهید شیرازی، متانت، فروتنی، تواضع و اخلاق حسنه را از ویژگی‌های برجسته آن شهید برشمرد و تأکید کرد: «از همه مهم‌تر و به‌ یقین، شهید شیرازی مورد اعتماد و امینِ رهبر شهید انقلاب و فرمانده معظم کل قوا " امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره ) بود. این امانت‌داری در حساس‌ترین پست نظامی کشور، نشان‌دهنده ایمان راسخ و بصیرت راهبردی ایشان است.»

وی حضور متمادی سردار شهید شیرازی در دفتر نظامی فرماندهی کل قوا را بسیار مهم و تعیین‌کننده ارزیابی کرد و افزود: «حضور و مشاوره‌های آن شهید بزرگوار، با توجه به اشرافیت کامل ایشان بر مسائل نظامی، امنیتی و راهبردی، همواره راه‌گشای مؤثر در برنامه‌ریزی‌های کلان نیروهای مسلح بود. همه فرماندهان – اعم از ارتش، سپاه و فراجا – از وی به نیکی یاد می‌کنند و او را الگوی مدیریت جهادی و ولایت‌مدار می‌دانند.»

سرلشکر عبداللهی در ادامه، ضمن طلب توفیق برای ادامه راه شهدا از درگاه خداوند، تصریح کرد: «مسیر ایستادگی، استقامت، صبوری و مقاومت، وعده الهی است. ما در برابر دشمنان ظالم جز این راهی نداریم و پیروزی نهایی از آنِ صابران است. در این مسیر، بی‌شک صبوری و شکیبایی خانواده‌های معظم شهدا می‌تواند موجب افزایش روحیه رزمندگان ما در جبهه حق علیه باطل گردد.

وی تصریح کرد: شما خانواده معزز شهید شیرازی، با ثبات‌قدم و استقامت خود، قوت‌قلب نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور هستید.»

همسر شهید سرلشکر شیرازی نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با اشاره به خاطراتی از اخلاق و منش شهید عالیقدر گفت: «ایشان همواره تأکید می‌کرد که "ما در دفتر نظامی فرماندهی کل قوا خدمتگزار رهبری هستیم، نه صاحب‌منصب." وی هرگز به دنبال مقام نبود و تنها وظیفه خود را انتقال بی‌واسطه و امانت‌دارانه فرامین و مشورت‌های راهبردی می‌دانست. برای ما خانواده، بزرگترین افتخار این است که چنین شخصیتی امین، متواضع و ولایتمدار به عنوان همسر و پدر داشتیم.»

وی همچنین با قدردانی از حضور و ابراز همدردی و همراهی مسئولان لشکری و کشوری با خانواده شهید ، اظهار داشت: «خانواده ما مسیر شهدا را ادامه خواهد داد و هیچ‌گاه از آرمان‌های امام راحل و امام شهید و رهبری معظم انقلاب عقب‌نشینی نمی‌کند. صبوری در این راه، افتخار ماست. از خدا می‌خواهیم که به همه فرماندهان و رزمندگان اسلام توفیق دهد تا پایدار و مقاوم چون شهید شیرازی، در برابر دشمنان بایستند.»

