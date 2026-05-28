نماز عید قربان در چهارگوشه زمین + تصاویر

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳ کد مطلب: 1819707 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مکه مکرمه تا خیابانهای نیویورک و مساجد شرق آسیا، میلیونها مسلمان جهان عید سعید قربان را با اقامه نماز و سنت قربانی جشن گرفتند. حضور گسترده فلسطینیان در مسجدالاقصی نماز عید قربان در ویرانههای مسجد القسام در اردوگاه نصیرات اندونزی، سوماترای غربی سومالی، موگادیشو جامووکشمیر، سرینگر کلمبیا، بوگوتا نیویورک (با حضور زهران ممدانی، شهردار مسلمان شهر) کانادا، تورنتو انگلیس، منچستر قزاقستان
