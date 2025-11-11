احتمال توافق واشنگتن با آنکارا؛ حضور ترکیه در سوریه در ازای عدم مشارکت در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانهای اسرائیلی از احتمال توافقی میان ایالات متحده و ترکیه خبر دادهاند که بر اساس آن، واشنگتن با حضور ترکیه در سوریه موافقت میکند، مشروط بر اینکه آنکارا از حضور در نوار غزه صرفنظر کند؛ توافقی که با مخالفت اسرائیل با حضور ترکیه در غزه همراه بوده است.
طبق گزارش شبکه «اسرائیل نیوز ۲۴»، دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است که به موجب آن، ترکیه به ازای جبران عدم مشارکت در غزه، اجازه حضور نظامی یا سیاسی در سوریه را دریافت کند.
عمیحای شتاین، سردبیر امور دیپلماتیک این شبکه، اعلام کرد که ترکیه در هفتههای اخیر به بررسی پایگاههای قدیمی ارتش سوریه پرداخته تا محل مناسبی برای استقرار خود بیابد.
شتاین افزود: «این توافق به معنای آن است که ترکیه از حضور در غزه محروم میشود، زیرا اسرائیل با آن مخالف است، اما نمیتوان دو بار به آمریکا پاسخ منفی داد؛ یعنی اسرائیل نمیتواند هم با حضور ترکیه در غزه مخالفت کند و هم با حضور آن در سوریه.»
وی تأکید کرد که حضور ترکیه در سوریه برای آنکارا بسیار حیاتی است و مقامات ترک قصد ندارند از این هدف صرفنظر کنند. به همین دلیل، واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی «جبران» برای ترکیه از طریق اجازه حضور در سوریه است.
در همین حال، شتاین از تمایل دولت آمریکا برای آغاز دور جدیدی از گفتوگوها میان سوریه و اسرائیل خبر داد. وی همچنین مدعی شد که فاصلهها میان طرفین چندان زیاد نیست و برخی مسائل قابل حل هستند، هرچند چالشهایی نیز وجود دارد، اما اختلافات بنیادین دیده نمیشود.
