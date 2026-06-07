به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به گروههای جهادی نوشت؛ تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد گرههای بزرگ باز میشود.
متن پیام به این شرح است؛
«بسمه تعالی
تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد گره های بزرگ باز میشود. در جنگ تحمیلی سوم که دشمن با موشک باران شهرها زندگی مردم را مختل کرد بار دیگر گروههای جهادی پا به میدان کمک و امدادرسانی گذاشتند و در کنار همه مردم آسیبدیده فارغ از قشر و سلیقه آنها ایستادند.
بنده به نوبه خودم قدردان این دل های بزرگ و دستان پرتلاش هستم که نشان دادند قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران در همین مردم و روحیه جهادی آن ها نهفته است.»
بنابر این گزارش، قالیباف پیشتر با دریافت گزارش اقدامات گروه های جهادی در جریان فعالیت آنان قرار گرفته بود و متن مورد اشاره در پاسخ به این فعالان از سوی وی صادر شده است.
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