به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های بحرینی با موجی از انتقادهای حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو شده‌ان که به اقدامات انجام‌شده علیه شماری از روحانیون و شهروندان شیعه این کشور مربوط می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری، آل خلیفه را متهم می‌کنند که با استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی، باورهای مذهبی و وابستگی‌های فرقه‌ای را تحت عنوان مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی جرم‌انگاری می‌کند.

در هفته‌های اخیر، چندین نهاد بین‌المللی نسبت به بازداشت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه شخصیت‌های دینی و اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند بسیاری از این پرونده‌ها بیش از آنکه به جرائم شناخته‌شده بین‌المللی مرتبط باشند، به اعمال حقوق دینی و بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها مربوط می‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های بحرینی خواسته است برای کاهش تنش‌های فرقه‌ای و پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق بشر، اقدامات فوری انجام دهند. این سازمان اعلام کرده است که شماری از بازداشت‌شدگان به‌صورت خودسرانه یا به دلیل انجام فعالیت‌های دینی مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و خواستار آزادی آنان و توقف استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم علیه صاحبان عقاید و دیدگاه‌ها شده است.

در همین راستا، نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که آزادی دین و عقیده بر اساس قوانین و معاهدات بین‌المللی تضمین شده است. این نهادها همچنین تصریح کرده‌اند که مقام‌های بحرینی مدارک قابل راستی‌آزمایی برای اثبات اتهامات مطرح‌شده علیه برخی روحانیون و شهروندان ارائه نکرده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی نیز در ماه‌های اخیر به وضعیت حقوق بشر در بحرین پرداخته و موضوعاتی همچون بازداشت‌ها، سلب تابعیت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های عمومی را مورد توجه قرار داده‌اند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری معتقدند این اقدامات نشان‌دهنده تداوم رویکرد محدودکننده در قبال آزادی‌های سیاسی و مذهبی در این کشور است.

به گفته منتقدان، افزایش واکنش‌ها و انتقادهای بین‌المللی بیانگر آن است که نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق و آزادی‌های مدنی در بحرین از سطح مسائل امنیتی فراتر رفته و به یک چالش جدی حقوق بشری تبدیل شده است.

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