«زینب دشتی» مجری کویتی به اتهام همدردی با ایران به حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی کویت «زینب دشتی» مجری تلویزیون این کشور را به دلیل آنچه که همدردی با ایران نامیده شده به سه سال حبس محکوم کرده است.

طبق نقل شبکه العهد عراق، این حکم به دلیل نظرات شخصی دشتی در رسانه‌های اجتماعی درباره تجاوز علیه ایران صادر شده است.

پایگاه قاهره ۲۴ نیز در این باره، نوشت: دادگاه جنایی کویت پیشتر از صدور حکم درباره «زینب دشتی» و «حلیمه بولند» دو فعال رسانه‌ای به اتهام همدردی با ایران خودداری کرده بود.

دادگاه از آنها خواسته بود تا پیام‌هایی (توئیت‌هایی) را که درباره به شهادت رساندن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بودند را حذف کنند و نسبت به حسن رفتار خود تعهد دهند.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر حکم علیه زینب دشتی را تائید و او را به تحمل سه سال حبس محکوم کرد.

...........................

پایان پیام/ 167