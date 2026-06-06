به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- مراسم بزرگداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد، با حضور آحاد مردم تهران در میدان فاطمی و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعی برگزار شد.

حجت الاسلام شجاعی با تاکید بر لزوم حضور گسترده و آگاهانه مردم در عرصه خیابان به عنوان یک وظیفه شرعی و رحمانی گفت: این حضور نه تنها حرکتی در راستای تحقق مطالبات داخلی، بلکه خدمتی به تمامی هشت میلیارد انسان روی زمین است که کشور و امت اسلامی را به «منجی» نزدیک‌تر می‌سازد.

وی افزود: ین کفِ میدان آمدنِ شما، یکی از نقاط بسیار عالی و برجسته رحمانیت است. شما وقتی اینجا حضور دارید به ۸ میلیارد انسان خدمت می‌کنید و آنها را به منجیشان نزدیک می‌کنید و کشور خودتان را نیز به منجی نزدیک می‌کنید. هیچ عملی در حال حاضر واجب‌تر و مهم‌تر از این کار و رحمانی‌تر از آن نداریم، که شما چند ساعت وقت بگذارید و بیایید در کف خیابان. فریاد بزنید، دعا کنید، استغاثه‌ داشته باشید و دعا و خواسته هایتان را مطرح کنید.

تأکید بر حفظ جان رهبری و هشدار نسبت به عادی‌سازی ترور

مدیر موسسه منتظران منجی با اشاره به شهادت رهبر پیشین، حفظ جان رهبر کنونی را مهم‌ترین شرط و خواسته مردم برشمرد و هشدار داد که پدیده «عادی‌سازی ترور رهبری» توسط خائنان و کودتاگران در جریان است.

شجاعی با بیان این که «نائب امام زمان» به شهادت رسیده است، گفت: دقت کنید در این کشور و خیلی از خائن‌ها و کودتاگران این موضوع را عادی‌سازی می‌کنند .

وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دارای توان بازدارندگی هسته‌ای، خاطرنشان کرد: شما در این دنیا اگر بگویندچرا نمی‌توانند پوتین یا رئیس‌جمهور کره یا رئیس‌جمهور چین را تهدید کنند؟ می گویند؛ چون بخشی از پروتکل‌های جهانی این است که اگر رهبر یک کشور اتمی تهدید شود ، خود به‌ خود بمب و موشک به سمت کشور تهدیدکننده می‌رود. از این رو هیچ‌کس جرأت ندارد اصلا حرف ترور رهبران کشورهای اتمی را بزند.

درس‌گیری از تاریخ: از توهین به امام خمینی تا قیام ۱۵ خرداد

استاد شجاعی با مرور تاریخ انقلاب اسلامی، به واقعه توهین به امام خمینی(ره) در روزنامه اطلاعات اشاره کرد و گفت: این رویداد جرقه انقلاب بود، با وجودی که امام در آن زمان تنها یک مرجع تبعیدی در نجف بودند. مردم ورامین در ۱۵ خرداد قیام کردند و این قیام برای همین اتفاق افتاد که مردم برای نجات رهبر خود به میدان آمدند.

هشدار به مسئولان درباره فقدان بازدارندگی و فراخوان به مردم

حجت الاسلام شجاعی با انتقاد تند از برخی مسئولان به دلیل عدم ایجاد «بازدارندگی» پس از شهادت رهبر پیشین، گفت: متاسفانه برخی از مسئولان در ایجاد ترس در دل دشمنان بعد از این جنایت بزرگ موفق نبودند به طوری که بازدارندگی برای آنها داشته باشد تا دیگر به خود جرات ندهند چنین غلطی را تکرار کنند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن گفت: قرآن دستور می‌دهد رفتاری کنید که دشمن از شما بترسد، اما دشمن امروز نمی‌ترسد، بنابراین بازدارندگی وجود ندارد.

خون‌خواهی رهبر به عنوان مطالبه درجه اول و وظیفه مردم

استاد اخلاق و معارف اسلامی گفت: «خون‌خواهی رهبر» را باید به یکی از مطالبات درجه اول مردم تبدیل شود، چرا که « قرآن می‌فرماید امام اصل جامعه است.» شکستن این اصل به معنای نابودی کشور و تمام مصالح آن است.

حجت الاسلام شجاعی تصریح کرد: ما در این ۴۷ سال اتکا به دو ولی فقیه کردیم تا استقلال داشته باشیم، از این رو پیشرفت های زیادی کردیم. اگر این دژ محکم خدای ناکرده آسیبی ببیند تمام فوائدی که این کشور دارد نابود می‌شود.

فراخوان نهایی به میدان آمدن و فریاد مطالبات

استاد حجت الاسلام محمد شجاعی در پایان سخنان خود، با فراخوانی قاطع از مردم خواست تا در کف خیابان حاضر شوند و مطالبات خود، به ویژه ده شرط رهبر شهید و موضوع خون‌خواهی را با جدیت پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: ما باید در کف خیابان باشیم و مطالباتمان را جدی تعقیب کنیم، ان‌شاءالله. مردم باید با فریاد در خیابان‌ها، به مسئولان و دشمنان بفهمانند که اجازه تکرار ترور را نخواهند داد و ریشه تفکر تهدید رهبری را از ریشه می کَنند.

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