به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگ‌ترین المان شهری رهبر شهید امام خامنه‌ای در میدان مرجعیت قم با حضور آیت الله محمدی عراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، حجت‌الاسلام ملکا مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم، فرامرز عظیمی شهردار کلان‌شهر قم و جمعی از مدیران شهری رونمایی شد.

این المان با مساحت ۹۰ متر مربع، ارتفاع ۱۱ متر و عرض ۸.۵ متر، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین المان‌های شهری قم به همت شهرداری این شهر و با مشارکت کارشناسان فنی و طراحان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم ساخته شده است.

فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم، در آیین رونمایی از این نماد شهری، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری از دقایق ابتدایی اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی، لباس رزم بر تن کرد و در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود به‌صورت جهادی وارد عمل شد.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده کارکنان شهرداری در روزهای اخیر افزود: همکاران ما در بخش‌های مختلف مدیریت شهری با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، آرامش و ثبات را در سطح شهر حفظ کرده و اجازه ندادند در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچ‌گونه اختلالی در روند عادی زندگی شهروندان ایجاد شود.

شهردار قم با اشاره به جایگاه ویژه میدان مرجعیت در هویت فرهنگی و مذهبی شهر تصریح کرد: این میدان به تمثال سه مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت امام خمینی(ره)، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله حائری یزدی مزین شده بود و جای نماد شهری رهبر شهید در این مجموعه معنوی و هویتی خالی بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، عملیات طراحی، ساخت و نصب این نماد شهری در مدت زمان ۷۲ ساعت به انجام رسید و امروز شاهد رونمایی از آن در میدان مرجعیت هستیم.

وی ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این پروژه گفت: از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ما در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم که با دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت در مدت زمانی کوتاه این نماد را طراحی، اجرا و آماده بهره‌برداری کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی در پایان با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان اظهار کرد: مردم شریف، متدین و ولایتمدار قم بدانند که شهرداری کلانشهر قم همواره در کنار آنان بوده و تمامی مدیران و کارکنان این مجموعه تا آخرین توان و با تمام ظرفیت برای خدمت به شهر و شهروندان پای کار خواهند بود.

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