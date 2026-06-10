برگزاری اختتامیه جشنواره ملی «روایت علوی»؛ تجلی هنر متعهد در روایت فرهنگ ولایت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی«روایت علوی» با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جمعی از شخصیتهای حوزوی، فرهنگی و هنری و برگزیدگان این رویداد ملی در تالار رودکی تهران برگزار شد.
این جشنواره که با اهتمام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تهران و استانهای کشور برگزار شد، توانست با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده مردمی و هنری، گامی مؤثر در تبیین و ترویج معارف امامت و ولایت در بستر هنر بردارد و زمینه حضور هنرمندان متعهد سراسر کشور را در عرصه روایت هنری فرهنگ علوی فراهم سازد.
حمایت از جریانهای فرهنگی و هنریِ هویتساز و معارفمحور بود؛ رویکردی است که در سالهای اخیر با هدف مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی و تعمیق گفتمان دینی در بستر هنر توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دنبال می شود .
مراسم با اجرای آیین «ضرب و زنگ فتح بسمالله» توسط مرشد نیری آغاز شد و در ادامه، گزارشی تصویری از روند برگزاری و دستاوردهای نخستین دوره جشنواره ملی «روایت علوی» برای حاضران به نمایش درآمد.
در بخش دیگری از مراسم، حجتالاسلام دکتر سیدجواد جلالی، دبیر جشنواره، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از زبان هنر برای انتقال مفاهیم بلند دینی و معارف اهلبیت(ع)، اظهار داشت: بسیاری از آموزههای عمیق حوزه امامت و ولایت زمانی میتوانند در جامعه اثرگذاری بیشتری داشته باشند که در قالبهای هنری و متناسب با نیازهای امروز مردم ارائه شوند.
وی با قدردانی از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری این رویداد افزود: حمایت و همراهی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش مهمی در شکلگیری و اجرای این جشنواره ملی داشت و موجب شد فراخوان جشنواره در مدت زمانی کوتاه به سراسر کشور برسد و این رویداد با استقبال گسترده هنرمندان برگزار شود.
دبیر جشنواره با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان از این رویداد گفت: تنها در بخش هنرهای تجسمی بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و هنرمندان، نقالان و فعالان فرهنگی از نقاط مختلف کشور با خلق آثار متنوع، روایتهای هنرمندانهای از فرهنگ و سیره علوی را به نمایش گذاشتند.
در ادامه این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه ورئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حجتالاسلام والمسلمین موسیپور از مجموعه ۱۲ جلدی «درسنامه امامت» و سامانه آموزش مجازی «روایت علوی» رونمایی شد؛ اقدامی که میتواند زمینه گسترش آموزشهای تخصصی و عمومی در حوزه امامت و ولایت را بیش از پیش فراهم سازد.
همچنین استاد قافلهباشی، از هنرمندان برجسته عرصه نقاشی، در بخشی از برنامه به خلق زنده اثری با موضوع نبرد امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و عمرو بن عبدود پرداخت که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
در بخش پایانی مراسم، پس از ارائه گزارش دبیران بخشهای مختلف و معرفی داوران، برگزیدگان نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» در رشتههای هنرهای تجسمی، شعر، نقل و هوش مصنوعی معرفی و تجلیل شدند.
این مراسم با تجلیل از استاد رسول میرزاعلی، از چهرههای ماندگار و اثرگذار هنرهای آیینی و روایتگری کشور، به کار خود پایان داد.
نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» را میتوان یکی از موفقترین رویدادهای فرهنگی ـ هنری سال جاری در حوزه ترویج معارف اهلبیت(ع) دانست؛ رویدادی که با استقبال گسترده هنرمندان سراسر کشور، ظرفیت هنر متعهد را در خدمت تبیین فرهنگ امامت و ولایت به نمایش گذاشت.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما