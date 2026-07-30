به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری در مراسم بعد از نماز ظهر و عصر امروز در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، با تبیین جایگاه راهپیمایی اربعین در تقویت جبهه اسلام، اربعین را نمایش اقتدار امت واحده اسلامی و بسترساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، قدرت را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق وعده‌های الهی برشمرد و گفت: هرگاه جامعه مؤمنان به قدرت دست یابد، دشمنان جرأت تعرض و طمع به آن را از دست می‌دهند. از نگاه قرآن، قدرت عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است و امت اسلامی باید همواره در مسیر تقویت این سرمایه حرکت کند.

ماندگاری با اشاره به برکات انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی با ایجاد وحدت میان مسلمانان و احیای روحیه مقاومت، زمینه شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین عناصر قدرت را فراهم کرده است. امروز این اقتدار نه‌تنها در داخل کشور بلکه در میان ملت‌های آزاده جهان نیز قابل مشاهده است و راهپیمایی عظیم اربعین یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این قدرت و همبستگی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور پرشور و وفادارانه مردم در مناسبت‌های بزرگ، از جمله تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی و راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از انسجام، وفاداری و اقتدار ملت های آزاده جهان است که می‌تواند در مسیر زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نقش‌آفرین باشد.

این استاد حوزه علمیه با مرور بخشی از تاریخ صدر اسلام خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی مظلومیت و شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع)، کمبود یاران وفادار و نبود قدرت کافی برای حمایت از امام زمان خویش بود. هرچند حقانیت در کنار اهل‌بیت (ع) قرار داشت، اما فقدان نیروی وفادار و منسجم، دشمن را در رسیدن به اهداف خود جسور کرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز به دلیل برخورداری از مردمی مؤمن، انقلابی و وفادار، توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکا، با اقتدار بایستد. وجود نیروهای توانمند و مقتدری همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و بسیج، در کنار حمایت مردم، مهم‌ترین پشتوانه اقتدار کشور است.

ماندگاری با بیان اینکه تحقق ظهور نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم است، تصریح کرد: هر زمان عناصر قدرت در جامعه اسلامی به حد نصاب برسد، زمینه برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم خواهد شد و امت اسلامی باید برای تحقق این هدف بزرگ تلاش کند.

وی در پایان سه رکن اصلی قدرت را برشمرد و گفت: قدرت بر سه پایه استوار است؛ نخست «عِده» به معنای نیروی انسانی مؤمن، وفادار و آماده، دوم «عُده» به معنای امکانات، تجهیزات و توان دفاعی، و سوم «عرضه» که به معنای توانمندی، کارآمدی و ظرفیت ارائه الگوی موفق اسلامی به جهان است.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد که تقویت همزمان این سه مؤلفه، امت اسلامی را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی (عج) یاری خواهد کرد.

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