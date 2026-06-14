به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده و نزدیکان مولوی جوزجانی، از چهره‌های شناخته‌شدهٔ سیاسی افغانستان، در پیامی که به خبرنگار ابنا ارسال کردند، از دستگیری وی توسط نیروهای امنیتی گروه حقانی طالبان به شدت ابراز نگرانی کردند.

مولوی بحرالدین جوزجانی، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان و مشاور ارشد ریاست اجرائیه سابق جمهوری اسلامی افغانستان، پس از دعوت کمیسیون تماس حکومت طالبان، هنگام بازگشت به کشورش توسط حلقات امنیتی و استخباراتی گروه حقانی طالبان به رهبری سراج‌الدین حقانی دستگیر شده است.

در این پیام تصریح شده است که تاکنون هیچ اطلاع رسمی و دقیقی از وضعیت جسمانی، محل نگهداری و سرنوشت این شخصیت سیاسی منتشر نشده و خانوادهٔ وی از دو هفته پیش در نگرانی شدید به سر می‌برند.

بستگان و نزدیکان این عالم اهل‌سنت ازبک تبار، با انتشار بیانیه‌ای از همه عدالت‌خواهان، اهل قلم، رسانه‌ها، مطبوعات داخلی و خارجی، شخصیت‌های ملی و سیاسی و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با تلاش جدی، اطلاع‌رسانی گسترده و پیگیری‌های حقوق بشری، برای روشن شدن سرنوشت ایشان و آزادی فوری وی اقدام کنند.

تا لحظهٔ انتشار این خبر، مقامات حکومت طالبان هیچ واکنشی به این دستگیری نشان نداده‌اند.

..............

پایان پیام/