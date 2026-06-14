به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع معتبر محلی در استان شیعهنشین بامیان افغانستان تأیید کردند که محمدامین، جوان چوپان ساکن منطقه شمسالدین شهرستان یکهولنگ، در جریان مقاومت در برابر افراد مسلحی که قصد ربودن خواهر ۱۲ سالهاش را داشتند، با دو گلوله به قتل رسید.
به گفته منابع، این رویداد شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد اتفاق افتاد. مردی به نام «علی» از اهالی روستای سریترنوک، همراه سه نفر دیگر برای دزدیدن دختر نوجوان اقدام کردند که محمدامین - تنها پسر یک خانواده فقیر - مقاومت کرد و در نتیجه به شکل فجیع کشته شد.
دفتر استاندار طالبان در بامیان با انتشار خبرنامهای این رویداد را تأیید کرد و اعلام داشت که علی پس از ارتکاب جنایت به کوههای سریترنوک متواری شد، ولی نیروهای امنیتی و پلیس بامیان عملیات تعقیب را آغاز کردند و سرانجام موفق به شناسایی وی شدند.
طبق گزارش طالبان، هنگام تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت متهم، وی مقاومت مسلحانه کرد و در درگیری مستقیم با نیروهای طالبان کشته شد.
منابع محلی میگویند علی سابقه جنایی سنگینی داشته و در دوران جمهوریت همسرش را سر بریده و فراری بوده و بعداً به طالبان پیوسته است. با این حال، خبرنامه دفتر استاندار بامیان به سابقه وی اشارهای نکرده است.
گلحیدر شفق، استاندار طالبان در بامیان، با صدور پیامی به مردم تأکید کرد که نیروهای امنیتی به صورت شبانهروزی برای تأمین امنیت تلاش میکنند و اجازه اخلال در نظم عمومی را نخواهند داد.
علیرغم ادعاهای مقامات طالبان مبنی بر برقراری امنیت، وقوع چنین جرایم جنایی از جمله آدمربایی، دزدی مسلحانه و قتل در استانهای مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. چندی قبل از همین استان بامیان گزارش شد که مردم محل برای مقابله با دزدیهایی که روزافزون شده، خود به صورت نوبتی شبها در محل نگهبانی میدهند.
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