تشییع تاریخی امام شهید، نمایش وحدت امت اسلامی و شکست سیاسی آمریکا و رژیم صهیونی بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجید صمدیان، مدیرعامل بنیاد سادات، در پیامی با اشاره به تشییع تاریخی و باشکوه رهبر شهید، این مراسم را رویدادی عزت‌آفرین و بی‌سابقه در جهان اسلام توصیف کرد و آن را نماد وحدت امت اسلامی و همبستگی جهانی حامیان مقاومت دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

در پی تشییع تاریخی و بی‌نظیر حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید امام خامنه‌ای، جهان شاهد رویدادی تکان‌دهنده و مایه عزت بود. تشییع باشکوه امام شهید در شهرهای تهران، قم، مشهد و در خاک پاک نجف و کربلا، حماسه‌ای بود که مرزهای جغرافیا را در نوردید و قلب‌های میلیون‌ها انسان را به هم پیوند زد.

این صحنه بی‌سابقه که حاکم ایران در خاک عراق و در میان میلیون‌ها عاشق تشییع شود، تجلی عمیق اتحاد مسلمین و همبستگی جهانی عاشقان مسیر مقاومت بود. حضور میلیونی مردم ایران، عراق و مسلمانان و آزادگان جهان، پیامی رسا به استکبار بود که پیوند قلبی میان پیروان حق، فراتر از هر مرز است و پروپاگاندای رسانه‌ای نمی‌تواند سیل خروشان شیفتگان عدالت و آزادگی را مسدود کند.

بنیاد سادات از همه مسئولین ایران و عراق و همه ملت‌های آزاده که با عشقی وصف‌ناپذیر این مراسم تاریخی را رونق بخشیدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.

اما در اوج این حماسه و درست در میانه مراسم تشییع و تدفین، آمریکای جنایتکار و قاتل امام شهید، با حملاتی بزدلانه به استان‌های جنوبی کشور، بار دیگر چهره اهریمنی خود را نمایان کرد. شهادت تعدادی از هموطنان عزیز و رزمندگان بزرگوار در این حملات، تنها بر اراده مسلمین خواهد افزود تا این جرثومگان فساد به سخت‌ترین شکل ممکن تنبیه شوند و هیمنه پوشالی مستکبرین شکسته شود. این حمله بزدلانه، گواهی بر این است که استکبار از هر تجلیِ اتحاد و ایمان، هراسان است و هرگز نمی‌تواند جلوی پیوند ملت‌ها با پیشوایانشان را بگیرد.

عظمت این تشییع، در سطح ملی «اتحادی سخت‌شکنی» را به نمایش گذاشت و در سطح بین‌المللی، شکست سیاسی و اخلاقی آمریکا و رژیم پلید صهیونیستی را به رخ کشید. این حماسه ثابت کرد که خون شهید، راه را نمی‌بندد، بلکه مسیر بیداری و مقاومت جهانی را هموارتر می‌کند.

ما در بنیاد سادات، ضمن تسلیت مجدد به پیشگاه مسلمین و آزادگان سراسر جهان و خانواده‌های معظم شهدا، برای ملت مبعوث شده توفیقات روزافزون و برای شهدای گرانقدر علو درجات را مسئلت داریم.

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