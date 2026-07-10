به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله رمضانی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت شهادت و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت و همدردی خود را با امت اسلامی اعلام کرد.

متن کامل بیانیه:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ﴾ (النساء، ۷۴)

شهادت عبد صالح خدا، فرزند رسول الله و علی و فاطمه و حسین (صلوات الله علیهم)، عالم و فقیه ربانی، مرجع تقلید پیروان اهل‌بیت(ع)، اندیشمند مجدد مصلح، قائد امت اسلامی و رهبر آزادگان جهان، ولی فقیه و حاکم عادل، مجاهد نستوه، دشمن‌شناس و خستگی‌ناپذیر، مدافع و حامی مستضعفان، ملت‌های منطقه، مقاومت علیه استکبار و آرمان و مردم فلسطین، حامل رایت و پرچم انتظار ظهور مهدی منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، امام شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، ضایعه‌ای اندوهبار و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در اسلام و برای ملت ایران، امت اسلامی و جهان بود.

وداع تاریخی مردم ایران و عراق و آحاد امت اسلامی، از مصلای بزرگ تهران که از یادگارهای آن امام و رهبر شهید است تا عش آل محمد، قم مقدس و آستان مقدس فاطمه معصومه(سلام الله علیها) و مسجد مقدس جمکران، تا زیر قبه مراقد مطهر اجدادش علی و حسین و عباس(علیهم السلام) در نجف اشرف و کربلای معلا و بر دوش مردم پرشور و وفادار عراق، و تا مشهد مقدس که او همچون سربازی در رکاب فرمانده خود، انیس النفوس و شمس الشموس، سرزمین طوس، در خاک آرمید و پس از عمری جهاد علمی و سیاسی و میدانی، تلاش برای بیداری جهان اسلام، هدایت‌گری و انجام وظیفه پیامبرگونه تعلیم و تربیت، عمق بخشی به فهم جامعه اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، تبیین و بصیرت‌افزایی در افشای جاهلیت مدرن و مقابله با آن و با بردگی عصر جدید و استعمار فرانو، و فریاد و ایستادگی و رویارویی با ظلم و استبداد و استکبار و از همه آنها مهم‌تر رهبری و امامت امت، سرافرازانه به دیدار معبود شتافت تا نام او به عنوان تنها عالم و مرجع و حاکم و رهبر شهید پس از جدش امیر مؤمنان علی(ع)، در تاریخ جاودانه بماند.

شهادت قائد عظیم مسلمین جهان، آغاز بعثت مردم ایران و امت اسلامی بود. حضور ده‌ها میلیون انسان آزاده در همه میادین ایران و در طول بیش از چهار ماه و در اسطوره مراسم وداع با امام شهید و تشییع پیکر مطهر او در پنج شهر در دو کشور که بی‌گمان اگر شرایط لازم فراهم بود، همه امت اسلامی مایل به مشارکت در این رویداد تاریخی بی‌مانند بودند، نشانی از بعثت امت، عزم و اراده مسلمانان و آزادگان برای مبارزه با استکبار و آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع صهیونیستی، تداوم صراط مستقیم جهاد و تجدید مجد و عظمت اسلامی، به رهبری خلف صالح او حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) است که تا تحقق پیروزی، بنیان‌گذاشتن پایه‌های تمدن نوین اسلامی، انتظار منجی تا زمان ظهورش و برپایی دولت کریمه عدل و قسط که مایه عزت اسلام و اهلش است، ادامه خواهد یافت.

اینجانب به نمایندگی از خود، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و همه شیعیان، مسلمانان و عدالت‌جویان جهان و همصدا با همه رهبران و نخبگان دلسوز امت، مراتب سپاس و امتنان خود را از حضور بی‌مانند و مشارکت بی‌نظیر و فوق‌تصور آحاد مردم ایران و امت اسلامی، دولت‌ها و مقامات رسمی، رهبران دینی و روحانی ادیان و مذاهب، اندیشمندان و نخبگان جهان، مبارزان و همه عاشقان راه امام شهید که برای ادای دین خود به آن رهبر تاریخ‌ساز، سختی‌ها و رنج سفر و دشواری‌های شرکت در این رویداد تاریخی را بر خود هموار کردند، تقدیم می‌کنم و امیدوارم از کاستی‌ها در میهن اسلامی ایران، در شرایط سنگین منطقه و جهان، با سعه صدر و تسامح خود بگذرند.

از خدای قادر متعال مسألت دارم که به همه ما توفیق هم‌پیمانی در وفای به عهد الهی و ادامه راه آن امام شهید و اعلای کلمة الله عنایت فرماید.

والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته

رضا رمضانی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(علیهم السلام)

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