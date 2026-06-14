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از سوی اداره خانواده (واحد کودک و نوجوان) آستان مقدس؛

برگزاری دوره تابستانی ویژه نوجوانان پسر در حرم بانوی کرامت

۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۲
کد مطلب: 1827148
برگزاری دوره تابستانی ویژه نوجوانان پسر در حرم بانوی کرامت

دوره تابستانی «نورسا» ویژه نوجوانان پسر در ۱۲ رشته تخصصی به همت مرکز نوجوانان فاطمی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واحد کودک و نوجوان آستان مقدس از برگزاری دوره تابستانی «مدرسه هنر و رسانه نوجوان» ویژه نوجوانان خلاق خبر داد.

این دوره شامل ۱۲ رشته تخصصی شامل صدابرداری، نقاشی با قلم‌ورنگ، فتوشاپ، کارگردانی، آموزش کامپیوتر، طراحی کاراکتر، تولید محتوا با موبایل، خوشنویسی، طراحی سایت، انیمیشن‌سازی، خبرنگاری، فن بیان و مجری‌گری است.

محل برگزاری دوره، حرم مطهر، جنب شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، طبقه منفی ۳، مدرسه «نورسا» می‌باشد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک javaneno.amfm.ir/۱۴۰۵/۰۳/۱۶/n-n-t مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۳۶ تماس بگیرند یا با ادمین نورسا به آیدی @Noresa۳۱۳ در ارتباط باشند.

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