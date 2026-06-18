فعالیت ۲۲۰ روحانی «هادیان کریمه» در دهه اول محرم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت آغاز ماه محرم و ماه سوگواری سالار شهیدان، طرح هادیان کریمه به صورت ویژه در دهه اول محرم در ورودی های حرم بانوی کرامت برگزار می شود.

این طرح بههمت واحد خدمات فرهنگی حرم بانوی کرامت با حضور ۲۲۰ نفر از روحانیون و طلاب آموزش دیده حوزه علمیه قم در ۱۵ شیفت به صورت تبلیغ چهره به چهره در تمامی مبادی ورودی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

ساعت حضور فعالان هادیان کریمه در روزهای عادی دو ساعت قبل از اذان مغرب تا دو ساعت بعد از اذان مغرب می باشد و روزهای پنجشنبه و جمعه و روز تاسوعا و عاشورا نیز به صورت فوق العاده شیفت ظهر از دو ساعت از قبل از اذان ظهر تا دو ساعت بعد از اذان عصر می باشد.

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