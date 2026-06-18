عضو شورای علمای شیعه افغانستان: طالبان شمال شرق افغانستان روحیه همکاری خوبی در برگزاری مراسم محرم دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک عضو شورای علمای شیعه افغانستان می‌گوید که مقام‌های محلی طالبان در استان‌های بدخشان، تخار و قندوز در برگزاری با شکوه مراسم ایام محرم، روحیه همکاری خوبی نشان داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری، نماینده شورای علمای شیعه افغانستان در شمال شرق که مسئولیت مناسبت‌های مذهبی شیعیان در استان‌های بدخشان، تخار و قندوز را به عهده دارد، به خبرنگار ابنا گفت که برعکس سایر مناطق شیعه‌نشین افغانستان، ایام محرم و مناسبت‌های مذهبی شیعیان در شمال شرق افغانستان طی پنج سال اخیر با هماهنگی مسئوولین محلی طالبان به گونه درست و منظم و بدون هیچ چالشی برگزار شده است.

طبق اظهارات وی، در سال جاری نیز مکتوب شورای علمای شیعه افغانستان در مورد برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم را با ادارات دولتی در استان‌های بدخشان، تخار و قندوز مطرح ساخته و این مراسم بدون محدودیت، برگزار خواهد شد.

آقای شاکری که از علمای مطرح شیعه استان بدخشان است، بیان داشت که نخستین روز محرم‌الحرام به طور عالی در مناطق شیعه‌نشین پنج شهرستان این استان برگزار شد و مسئولان امارت اسلامی(طالبان) نشان دادند که روحیه همکاری خوبی در برگزاری مراسم محرم دارند.

به گفته این عضو شورای علمای شیعه افغانستان، محرم بهترین فرصت برای تبلیغ اخوت، هماهنگی و همدلی است و این ارزش‌ها در نشست‌های قبل ایام محرم میان علمای شیعه، بزرگان مردمی و مسئولان محلی طالبان بارها مورد تاکید صورت گرفته که انتظار می‌رود تا پایان ایام محرم این روحیه ادامه پیدا کند.

شایان ذکر است، طی دو سال گذشته در برخی از استان‌های افغانستان از جمله کابل و هرات در روزهای محرم چالش‌هایی از سوی طالبان به وجود آمده بود که جامعه تشیع را به شدت ناراحت و خشمگین کرده بود.

سال گذشته نیروهای طالبان در کابل پرچم‌های محرم را از سر در مغازه‌ها و خانه‌های مردم پایین کشیدند و علاوه بر آن در هرات شماری از عزاداران امام حسین(ع) را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

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