ایران در مسیر طرح بزرگ الهی در حرکت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمدمهدی میرباقری در مراسم عزاداری شب دوم ماه محرم در حرم بانوی کرامت با اشاره به سوره مبارکه نبأ، اظهار داشت: خدای متعال در این سوره از یک خبر بزرگ سخن میگوید که مردم درباره آن از یکدیگر سؤال میکنند و در آن اختلاف دارند. این خبر بزرگ در روایات معتبر شیعه، به ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام و به ویژه امام زمان علیهالسلام تطبیق داده شده است.
وی افزود: در روایات آمده که مقصود از «نبأ عظیم»، امیرالمؤمنین علیهالسلام است و در برخی روایات دیگر، این خبر عظیم به ظهور امام زمان(عج) تفسیر شده است. آنقدر این واقعه بزرگ است که حتی اهل یقین نیز در آن دچار شک و تردید میشوند، چنانکه در روایت آمده که غیبت و ظهور امام زمان(عج)، امری چنان عظیم است که اهل یقین را نیز به شک میاندازد.
سخنران حرم مطهر افزود: خدای متعال نظام خلقت این عالم را بر مدار این خبر عظیم آفریده است. در ادامه سوره، خداوند از نحوه خلقت زمین و آسمان، کوهها، شب و روز، خواب و آرامش سخن میگوید و میفرماید که آیا زمین را گهوارهای برای شما قرار ندادیم؟ و کوهها را میخهایی برای استواری زمین؟ و شما را جفتهایی آفریدیم؟ و خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم؟ همه این نظم عالم، متناسب با این خبر بزرگ است. این عالم برای یک هدف خاص آفریده شده و به سوی «یوم الفصل» یعنی روز جدایی در حرکت است.
آیت الله میرباقری با اشاره به آیات سوره نبأ که میفرماید روز جدایی، وعدهگاهی است که حتماً فرا میرسد، خاطرنشان کرد: روزی میرسد که صفها از هم جدا میشوند؛ متقین و طغیانگران از هم تفکیک میشوند. در روایات، «یوم الفصل» به روز ظهور و روزی که حق از باطل جدا میشود، تفسیر شده است. این روز، روز جدایی مؤمنان از کافران و منافقان است و دیگر دست باطل به حق نمیرسد. اهل ایمان در آن روز به پاداش خود میرسند و اهل کفر و طغیان به کیفر خود.
وی با اشاره به پاسخ حضرت زینب سلاماللهعلیها به ابن زیاد که فرمود: «من در کار خدا جز زیبایی ندیدم»، گفت: حضرت زینب در اوج مصیبت، کار خدا را سراسر زیبایی دید و فرمود که اینان با خدا عهد شهادت بسته بودند و به قرارگاه خود رسیدند. این طرح، طرح کوچکی نیست که در عاشورا تمام شود. خونخواهی امام حسین علیهالسلام با ظهور حضرت ولی عصر(عج) و ریشه کن شدن دستگاه باطل و شیطان به پایان میرسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شیطان با همه قدرت شش هزار سال عبادت خود، در مقابل این خبر عظیم قرار گرفته است، اما وعده الهی این است که ریشهاش کنده خواهد شد.
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: در این دنیا، به دشمنان انبیا اجازه داده شده که سر و صدا کنند و مقابل طرح الهی حرف بزنند. قرآن میفرماید که برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که حرفهای پر زرق و برق به یکدیگر القا میکنند. اما در «یوم الفصل»، در روز قضاوت، کسی حق سخن ندارد مگر آنکه خدا به او اجازه دهد و سخن صواب بگوید. روزی که روح و ملائکه صف میکشند و سخن نمیگویند مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و سخن درست گوید.
آیت الله میرباقری با اشاره به آیات سوره نبأ که میفرماید کافران در آن روز آرزو میکنند کاش هرگز آفریده نشده بودند، افزود: کافران در آن روز میگویند ای کاش من خاک بودم و اصلاً آفریده نشده بودم. ولی مومنان که به این خبر عظیم ایمان آوردهاند و در مسیر آن حرکت کردهاند، به پاداش بزرگ الهی میرسند.
وی در پایان با اشاره به اینکه سیدالشهدا علیهالسلام شب عاشورا این آیات را تلاوت میفرمودند، تأکید کرد: هر کس عظمت این طرح الهی را ببیند، هرگز احساس شکست نمیکند. کاروان اسرای کربلا در سختترین شرایط، یک لحظه احساس ضعف نکردند، چون این طرح بزرگ را میدیدند. امروز نیز ما در مسیر همین طرح الهی حرکت میکنیم.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: دشمن با شهادت رهبرمان به خیال خود پیروز شد، اما این طرح الهی ادامه دارد و وعده الهی قطعی است که خداوند پیامبران خود و کسانی را که ایمان آوردهاند، در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپا میشوند، یاری خواهد کرد. ما باید با صبر، بصیرت و استقامت، در این مسیر بایستیم و بدانیم که خداوند با صابران است و وعده پیروزی قطعی است.
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