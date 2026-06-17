به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ محمد یعقوبی در بیانیهای خواستار پاکسازی مجالس عزاداری امام حسین (ع) از پدیدهای شد که آن را «دخیل» توصیف کرد؛ پدیدهای که در صدر آن، درآوردن پیراهن و آشکار کردن سینه و شکم هنگام سینهزنی قرار دارد.
وی در این بیانیه اظهار داشت: «در شعائر مقدس حسینی، بدعتی وارد شده است که هیچ مستند صحیحی در شریعت برای آن وجود ندارد و آن، درآوردن پیراهن و نمایان کردن سینه و شکم هنگام سینهزنی در سوگ مصیبت امام اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) است.»
آیتالله یعقوبی افزود: «با وجود تقدیر عمیق ما از محبت و ارادت صادقانه عزادارانی که در سوگ سیدالشهدا (ع) هستند، این وضعیت موجب خدشهدار شدن حیا و ذوق عمومی میشود؛ بهویژه با انتشار آن از طریق شبکههای ماهوارهای و پلتفرمهای اجتماعی که میتواند موجب آسیب به وجهه مذهب شریف شده و راههایی برای نفوذ وسوسههای شیطانی و هواهای نفسانی باز کند.»
وی تصریح کرد: «مؤمن باحیا چنین کاری را حتی در خانه خود و در میان اعضای خانوادهاش انجام نمیدهد؛ پس چگونه ممکن است آن را در برابر دیدگان عموم انجام دهد؟»
استاد حوزه علمیه نجف با طرح این پرسش که «اگر همین رفتار را از دیگران در مناسبتهایشان میدیدیم، آیا آن را ناپسند نمیشمردیم؟ پس چگونه آن را در شعائر مقدس حسینی میپذیریم؟» گفت: وی دیدگاههای شماری از مسئولان هیأتها، صاحبان مواکب حسینی و برگزارکنندگان مجالس عزاداری در شهر نجف اشرف و دیگر مناطق را جویا شده و دریافته است که آنان نیز نسبت به این پدیده ناراضی بوده و برای جلوگیری از آن آمادگی دارند.
آیتالله یعقوبی تأکید کرد: این پدیده به این شکل در میان مجالس عزاداری گذشتگان و صالحان شناختهشده نبوده است.
وی در ادامه گفت: «با فرارسیدن ماه محرم الحرام و تجدید آیین عزاداری حسینی که مدرسهای برای آگاهی، بصیرت، اصلاح و پایداری بر حق است، از صاحبان مواکب، مسئولان مجالس عزاداری، شرکتکنندگان و مداحان (روادید) میخواهیم با قاطعیت برای مهار این پدیده و بستن راههای نفوذ شیطان و هواهای نفسانی اقدام کنند؛ چرا که آنان با این کار، امام حسین (علیهالسلام) را یاری کرده و از سلامت این شعائر بزرگ و برکات آن پاسداری میکنند.»
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