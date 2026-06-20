به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام حسن ظفر نقوی، خطیب پاکستانی، با تأکید بر جایگاه بیبدیل نهضت عاشورا، گفت: امام حسین(ع) با تقدیم بزرگترین فداکاریها در راه حفظ دین و اعتلای اسلام، زمینه پیروزی و ماندگاری اسلام را فراهم کردند.
وی در سخنرانی خود در مسجد سیدالشهدا(ع) کراچی اظهار داشت: آن حضرت برای بقای دین و گسترش اسلام، ارزشمندترین سرمایههای خود را تقدیم کرد و دین الهی را سربلند ساخت.
این خطیب دینی با اشاره به آثار ماندگار واقعه کربلا افزود: امروز دین اسلام در اصالت و حقیقت خود باقی مانده است و این خود معجزهای بزرگ به شمار میرود. شهدای کربلا با ایثار و فداکاری عظیم خود، اسلام را زنده و جاودانه کردند.
وی تأکید کرد: پیام اصلی شهدای کربلا برای تمام نسلها این است که هر زمان دین خدا نیازمند یاری باشد، انسانها باید بدون توجه به جان و منافع شخصی خود، برای حفظ عزت، سربلندی و استحکام اسلام از خودگذشتگی کنند.
نقوی همچنین بر ضرورت تأمین امنیت مراسم عزاداری ماه محرم تأکید کرد و خواستار تشدید تدابیر امنیتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر مجالس و دستههای عزاداری شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: پیروان مذاهب مختلف اسلامی باید با حفظ احترام متقابل و تقویت همبستگی، نمونهای از همزیستی و هماهنگی اسلامی را به نمایش بگذارند.
این عالم دینی خاطرنشان کرد که نهضت عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مدرسهای ماندگار برای تربیت انسانهای آزاده و متعهد است که در هر عصر و زمان، راه دفاع از حق و ارزشهای الهی را به بشریت نشان میدهد.
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