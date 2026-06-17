برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه فارس / توزیع ۱۸۰ هزار دست لباس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، شاهرخ صبوری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به برنامه های همایش شیرخوارگان حسسینی در فارس، اظهار کرد: امسال بیستوسومین دوره همایش عظیم شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: این مراسم به صورت همزمان در ۸۵۰ نقطه از استان فارس، ۹ هزار نقطه در سطح کشور و همچنین در ۴۵ کشور از پنج قاره جهان برپا میشود.
صبوری با اشاره به برنامهریزیهای گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین افزود: برای هماهنگی دقیقتر، استان فارس به پنج منطقه تقسیم شده و برنامهریزیها از ماهها قبل آغاز شده است تا این مراسم در تمامی شهرستانها، بخشها و حتی روستاها به شکلی منسجم برگزار شود. همچنین حدود ۱۸۰ هزار دست لباس ویژه نوزادان برای توزیع در نقاط مختلف استان تهیه شده است.
صبوری با قدردانی از نقش رسانه ملی در انعکاس این رویداد طی سالهای گذشته، خواستار تداوم همکاریها شد و گفت: پخش زنده، استفاده از زیرنویسهای اطلاعرسانی، تولید تیزر و ارتباطهای رادیویی با نقاط مختلف استان، نقش کلیدی در معرفی ابعاد فرهنگی و معنوی این آیین ایفا میکند.
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