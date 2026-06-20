به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیوندهای مذهبی و فرهنگی میان ملتهای ایران و پاکستان، سابقهای طولانی و ریشهدار دارد و مناسک دینی همواره یکی از مهمترین بسترهای تقویت این روابط بوده است. حضور گسترده زائران پاکستانی در مشهد مقدس، عتبات عالیات و راهپیمایی اربعین، جلوهای از همین ارتباط عمیق مردمی است که فراتر از مناسبات رسمی دولتها شکل گرفته و در طول سالیان متمادی استمرار یافته است.
با این حال، برخی موانع اجرایی و محدودیتهای ایجادشده در سالهای اخیر، موضوع تسهیل سفرهای زیارتی را به یکی از مطالبات جدی محافل مذهبی و اجتماعی پاکستان تبدیل کرده است. خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این پرونده خبری، تلاش میکند دیدگاههای مختلف درباره راهکارهای توسعه همکاریهای زیارتی و رفع مشکلات موجود را منعکس کند.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی، نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان و از شخصیتهای برجسته مذهبی و اجتماعی این کشور، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا با تشریح جایگاه محبت اهلبیت علیهمالسلام در جامعه پاکستان، به نقش زیارت و راهپیمایی اربعین در تحکیم روابط ایران و پاکستان پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت رفع موانع تردد زائران پاکستانی از طریق تسهیل صدور ویزا، توسعه مسیرهای حملونقل و ایجاد سازوکارهای مشترک میان تهران و اسلامآباد برای مدیریت زائران اربعین تأکید کرد.
محبت اهلبیت(ع)؛ سرمایه مشترک تمدنی ایران و پاکستان
حجت الاسلام اقبال رضوی در ادامه با اشاره به جایگاه محبت اهلبیت علیهمالسلام در جامعه پاکستان اظهار داشت: محبت اهلبیت علیهمالسلام در پاکستان یکی از عمیقترین و فراگیرترین مؤلفههای هویت دینی مردم این کشور به شمار میرود.
وی افزود: این محبت تنها به جامعه شیعیان محدود نیست، بلکه در میان بخش گستردهای از اهل سنت پاکستان نیز جایگاهی ویژه و ریشهدار دارد. تاریخ، فرهنگ، ادبیات و سنتهای مذهبی پاکستان گواه آن است که عشق به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم و خاندان مطهر ایشان علیهمالسلام از مهمترین مشترکات مسلمانان این سرزمین محسوب میشود.
نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان ادامه داد: با فرارسیدن ایام محرم، این محبت بیش از هر زمان دیگری جلوهگر میشود. میلیونها نفر از شیعیان و بسیاری از اهل سنت در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا امام حسین علیهالسلام شرکت میکنند، مجالس ذکر مصائب اهلبیت علیهمالسلام برپا میشود و یاد و پیام نهضت عاشورا در سراسر کشور زنده میگردد.
حجت الاسلام اقبال رضوی تصریح کرد: این حضور گسترده نشان میدهد که محبت اهلبیت علیهمالسلام نه تنها یک احساس مذهبی، بلکه بخشی از فرهنگ دینی و هویت اجتماعی مردم پاکستان است.
پیوند معنوی دو ملت از رهگذر محبت اهلبیت(ع)
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات خود بارها تأکید کردهاند که ملت پاکستان، اعم از شیعه و سنی، دارای پیوندهای عمیق اسلامی با ملت ایران هستند.
او افزود: پیوند معنوی میان مردم پاکستان و ایران از رهگذر محبت اهلبیت علیهمالسلام در عرصههای مختلف آشکار است. حضور گسترده زائران پاکستانی در مشهد مقدس برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیهالسلام، مشارکت پرشور آنان در راهپیمایی عظیم اربعین و ارتباط مستمر علمی و فرهنگی میان مراکز دینی دو کشور، همگی جلوههایی از این پیوند معنوی هستند.
حجت الاسلام اقبال رضوی اظهار داشت: در حقیقت، محبت اهلبیت علیهمالسلام یک سرمایه مشترک تمدنی میان ایران و پاکستان محسوب میشود که زمینهساز تقویت وحدت اسلامی، همکاریهای فرهنگی و نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت است.
نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: هر اندازه این سرمایه معنوی حفظ و تقویت شود، روابط مردمی میان ایران و پاکستان نیز عمیقتر و پایدارتر خواهد شد و تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان با شکست مواجه میشود. از این رو میتوان گفت محبت اهلبیت علیهمالسلام نه تنها یک باور دینی، بلکه پلی مستحکم برای ارتباط قلبی و معنوی میان دو ملت ایران و پاکستان و عاملی مهم در تحکیم وحدت امت اسلامی است.
زیارت؛ نماد دیپلماسی مردمی میان ایران و پاکستان
حجت الاسلام اقبال رضوی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مناسک زیارتی در تقویت روابط دو کشور اظهار داشت: مراسمهای زیارتی و دینی، مانند سفر زائران پاکستانی به ایران برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیهالسلام و همچنین عبور آنان از خاک ایران برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در تحکیم روابط و پیوندهای دو ملت ایران و پاکستان ایفا میکند.
وی افزود: این نوع ارتباط صرفاً رفتوآمدهای مذهبی نیست، بلکه جلوههایی از دیپلماسی مردمی و پیوندهای تمدنی میان دو ملت مسلمان به شمار میآید. در این مناسبتها، ارتباط میان مردم دو کشور از سطح رسمی و دولتی فراتر رفته و به ارتباطی قلبی، دینی و فرهنگی تبدیل میشود.
او ادامه داد: زائر پاکستانی در ایران نه تنها به عنوان یک مهمان مذهبی مورد احترام قرار میگیرد، بلکه در عمل با فرهنگ مهماننوازی ایرانیان آشنا شده و ارتباطی مستقیم با جامعه ایران برقرار میکند. همین تجربه مشترک، تأثیر مثبت و عمیقی از پیوند برادری میان دو ملت در ذهن مردم ایجاد مینماید.
حجت الاسلام اقبال رضوی تصریح کرد: زیارت امام رضا علیهالسلام در مشهد مقدس برای زائران پاکستانی تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه تجربهای معنوی است که احساس نزدیکی میان آنان و ملت ایران را تقویت میکند.
اربعین؛ جلوه همسرنوشتی معنوی ملتهای مسلمان
وی خاطرنشان کرد: مشارکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی که از مسیر ایران انجام میشود، نوعی همسرنوشتی معنوی میان عاشقان اهلبیت علیهمالسلام در دو کشور ایجاد میکند و آنان را در یک حرکت عظیم ایمانی و انسانی به یکدیگر پیوند میدهد.
نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود: این نوع ارتباط مردمی نقش مهمی در خنثیسازی تبلیغات منفی و تلاشهای جریانهای تفرقهافکن دارد؛ زیرا واقعیت میدانی را آشکار میسازد که ملتهای ایران و پاکستان، علیرغم تفاوتهای زبانی و قومی، در یک هویت مشترک دینی و عاشورایی به یکدیگر متصل هستند.
او ادامه داد: از نگاه کلان، این مراسمها به تقویت دیپلماسی فرهنگی و مذهبی میان دو کشور کمک میکنند و زمینهساز گسترش همکاریهای علمی، دینی و اجتماعی میشوند.
وی تأکید کرد: هرچه این رفتوآمدهای معنوی و زیارتی گستردهتر و منظمتر باشد، سطح اعتماد، محبت و همبستگی میان ملتهای ایران و پاکستان نیز افزایش خواهد یافت.
حجت الاسلام اقبال رضوی اظهار داشت: در نتیجه میتوان گفت که زیارت و حضور مشترک در مناسبتهای بزرگ دینی، بهویژه زیارت امام رضا علیهالسلام و راهپیمایی اربعین حسینی، از مؤثرترین عوامل تعمیق پیوندهای معنوی و فرهنگی میان دو ملت به شمار میرود.
تسهیل موانع زائران اربعین؛ نیازمند سازوکار دائمی میان تهران و اسلامآباد است
وی در ادامه، با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زائران پاکستانی اربعین، اظهار داشت: حضور زائران پاکستانی در مراسم عظیم اربعین حسینی از مهمترین موضوعات دینی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان اسلام است. با توجه به علاقه گسترده مردم پاکستان به اهلبیت علیهمالسلام و عشق آنان به حضرت امام حسین علیهالسلام، تسهیل مسیر زیارت اربعین میتواند نقش مهمی در تقویت وحدت امت اسلامی و پیوند میان ملتهای ایران، پاکستان و عراق ایفا کند.
حجت الاسلام اقبال رضوی افزود: برای حل مشکلات موجود، مجموعهای از راهکارهای عملی و قابل اجرا میتواند به مسئولان دو کشور پیشنهاد شود.
نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان تصریح کرد: نخست، ضروری است یک سازوکار مشترک و دائمی میان ایران و پاکستان برای مدیریت زائران اربعین ایجاد شود. این سازوکار میتواند شامل کمیتههای هماهنگی در سطح وزارتخانههای امور خارجه، کشور و نهادهای مذهبی دو کشور باشد تا تصمیمات مربوط به مرزها، حملونقل و صدور ویزا به صورت منظم و پیشبینیپذیر اتخاذ شود.
ویزای واحد اربعین و مسیر دریایی کراچی ـ چابهار؛ دو راهکار برای کاهش مشکلات زائران
وی ادامه داد: توسعه مسیرهای حملونقل ترکیبی زمینی، دریایی و هوایی نیز یک ضرورت جدی است. راهاندازی عملی مسیر دریایی از کراچی به چابهار و سپس اتصال زمینی آن به مرزهای غربی ایران میتواند فشار بر گذرگاههای زمینی را کاهش دهد و امکان مشارکت زائران کمبرخوردار را نیز فراهم سازد.
حجت الاسلام اقبال رضوی افزود: همچنین افزایش پروازهای ویژه اربعین با نرخهای یارانهای از شهرهای مختلف پاکستان به ایران و عراق میتواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.
نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان خاطرنشان کرد: تسهیل صدور ویزا و حذف پیچیدگیهای اداری در ایام اربعین نیز ضروری است. ایجاد سازوکار ویزای واحد اربعین در قالب یک توافقنامه ویژه میان ایران و پاکستان میتواند روند سفر را سادهتر و سریعتر کرده و از ازدحام و مشکلات مرزی بکاهد.
وی همچنین بر اهمیت تقویت همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: مدیریت بهتر جمعیت زائران و جلوگیری از سوءاستفاده گروههای افراطی و عناصر مخرب، نیازمند هماهنگیهای امنیتی مستمر است و امنیت مسیرهای زیارتی شرط اصلی موفقیت هر طرح حملونقلی به شمار میرود.
حجت الاسلام اقبال رضوی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت نهادهای مردمی، موکبها و سازمانهای دینی دو کشور نیز میتواند در کاهش هزینهها و تسهیل ارائه خدمات به زائران نقش مؤثری ایفا کند. تجربه اربعین نشان داده است که ظرفیتهای مردمی یکی از قویترین ابزارهای مدیریت این رویداد عظیم معنوی است.
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