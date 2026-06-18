گیلان میزبان همایش شیرخوارگان حسینی در چهارمین روز محرم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی امروز پنجشنبه، 28 خرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار کرد: با آغاز ماه محرم، فضای معنوی و عاشورایی در سراسر استان گیلان جلوه‌ای ویژه یافته و بیرق‌های عزای حسینی در شهرها و روستاهای استان برافراشته شده است.

وی افزود: مساجد، بقاع متبرکه، هیئت‌های مذهبی، تکایا و حسینیه‌ها این روزها میزبان خیل عظیم عاشقان اهل‌بیت (ع) هستند و مردم مؤمن و ولایت‌مدار گیلان همچون سال‌های گذشته با شور و شعور حسینی در برنامه‌های مختلف عزاداری حضور می‌یابند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به جایگاه برجسته همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در میان برنامه‌های ماه محرم گفت: این مراسم طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی بانوان و کودکان در جهان اسلام تبدیل شده و هرساله میلیون‌ها مادر به همراه فرزندان خود در آن شرکت می‌کنند تا ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کنند.

وی با بیان اینکه این آیین معنوی یادآور مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع)، شش‌ماهه دشت کربلا است، تصریح کرد: در این مراسم، مادران داغدار در حالی که نوزادان و کودکان خردسال خود را با پوشش‌های نمادین و لباس‌های سبزرنگ منسوب به طفلان کربلا همراه کرده‌اند، در سوگ کوچک‌ترین شهید واقعه عاشورا به عزاداری می‌پردازند و با حضرت رباب (س)، مادر حضرت علی‌اصغر (ع)، همدردی می‌کنند.

حجت‌الاسلام نجفی ادامه داد: همایش شیرخوارگان حسینی علاوه بر بعد عاطفی و احساسی، دارای پیام‌های عمیق فرهنگی، تربیتی و اعتقادی است و بستری برای انتقال فرهنگ عاشورا، روحیه ایثار، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نهضت عاشورا متعلق به همه نسل‌هاست، خاطرنشان کرد: حضور کودکان در این آیین، نمادی از پیوند نسل جدید با مکتب اهل‌بیت (ع) و تجدید عهد خانواده‌ها با آرمان‌های حسینی و ارزش‌های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تشریح زمان و مکان برگزاری این مراسم در استان گفت: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه، مصادف با چهارمین روز ماه محرم‌الحرام، به‌صورت همزمان در مصلی‌ها، مساجد جامع، حسینیه‌ها و مراکز شاخص مذهبی سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در مرکز استان افزود: در شهر رشت این مراسم به صورت ویژه و متمرکز در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و مهدیه رشت برگزار می‌شود و علاوه بر آن، مراسم‌هایی در بلوار امام رضا (ع)، پاکت‌سازی، مسجد الهادی و بقعه متبرکه آقا دو برادران نیز با حضور مادران و کودکان عاشورایی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام نجفی در پایان از عموم مادران و خانواده‌های گیلانی دعوت کرد با حضور در این اجتماع معنوی، ضمن پاسداشت شعائر حسینی، در ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت کربلا به نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.

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