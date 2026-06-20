بازداشت رئیس یک هیئت در بحرین به دلیل افزایش زمان مجلس عزاداری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه‌های امنیتی بحرین، حاج حسن احمد جمعه المعلمه رئیس یک هیئت مذهبی در سنابس را پس از احضار به مرکز پلیس المعارض بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این اقدام در حالی صورت گرفت که وی در حال برگزاری مجلس عزاداری بود و به‌طور ناگهانی به مرکز پلیس فراخوانده شد. اتهام مطرح ‌شده علیه او، یک تخلف اداری عنوان شده که به گفته مقامات، مربوط به رعایت نکردن زمان تعیین‌شده برای پایان مجلس و افزایش حدود ۴۵ دقیقه‌ای مدت مراسم بوده است.

منتقدان این اقدام معتقدند که بازداشت رئیس یک هیئت مذهبی به دلیل طولانی‌تر شدن زمان مراسم، نشان‌دهنده افزایش مداخله مستقیم نهادهای امنیتی در نحوه برگزاری و مدیریت شعائر دینی است. به گفته آنان، تعیین زمان اجباری برای آغاز و پایان مجالس مذهبی با شیوه سنتی برگزاری این آیین‌ها در تضاد بوده و با مفاد مربوط به آزادی انجام شعائر دینی نیز مغایرت دارد.

باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، در واکنش به این بازداشت اظهار داشت: این مداخله در شرایطی صورت گرفته که مراسم عزاداری ماه محرم از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی در بحرین به شمار می‌رود و با حضور گسترده مردم همراه است.

وی افزود: اعمال محدودیت‌های زمانی و تصمیمات اداری سختگیرانه می‌تواند به کاهش فضای عمومی در دسترس شهروندان برای برگزاری آیین‌های مذهبی منجر شود.

درویش همچنین این رویداد را نشانه آغاز مرحله‌ای جدید از اعمال فشار بر مسئولان حسینیه‌ها و مأتم‌ها دانست و گفت: این سیاست با هدف افزایش کنترل بر فعالیت‌های مذهبی و محدود کردن استقلال نهادهای دینی دنبال می‌شود.

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