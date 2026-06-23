به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی، شیعیان بحرین مراسم عزاداری شب هفتم محرم را با شکوهی چشمگیر و حضوری گسترده برگزار کردند.

همزمان با شب هفتم و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مناطق مختلف این کشور شاهد برپایی مجالس سوگواری، دسته‌های عزاداری و آیین‌های ویژه بزرگداشت سیدالشهدا(ع) بود.

گزارش‌ها حاکی است که عزاداران بحرینی با وجود فضای امنیتی حاکم و محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی فعالیت‌های مذهبی، حضوری پررنگ در مراسم‌های محرم داشتند و بار دیگر بر پایبندی خود به شعائر حسینی تأکید کردند.

در بسیاری از مناطق شیعه‌نشین بحرین، هیئت‌ها و مجالس عزاداری با مشارکت گسترده مردم برگزار شد و سخنرانان و مداحان به تبیین پیام نهضت عاشورا، فرهنگ ایثار و مقاومت پرداختند. همچنین آیین‌های سنتی سوگواری تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.

برگزاری باشکوه دهه اول محرم در بحرین در حالی صورت گرفت که طی سال‌های گذشته، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های مذهبی و فعالیت‌های دینی شیعیان این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، مردم بحرین امسال نیز با حضوری گسترده، ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شعائر عاشورایی را به نمایش گذاشتند.

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