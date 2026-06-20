یک نظامی پیشین شیعه در دایکندی افغانستان به قتل رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان دایکندی افغانستان اعلام کردند که یاسر حسینی، نظامی پیشین ارتش افغانستان و از اهالی شیعه این استان، روز جمعه ۲۹ خرداد در بازار «القان» مرکز وسوالی(شهرستان) «شهرستان» به ضرب گلوله دو فرد مسلح ناشناس به قتل رسید.
به گفته منابع، حسینی که پس از سقوط جمهوریت به مغازهداری در بازار القان مشغول شده بود، هنگام بستن مغازه هدف تیراندازی قرار گرفت.
منابع در فیسبوک تصریح دارند که او شخصی فرهیخته و دانشآموخته آکادمی نظامی بود و علاوه بر اخلاق نیک، روحیه خدمتگذاری بالایی داشت.
مقتول داماد خانم شیرین محسنی، نماینده پیشین دایکندی در مجلس نمایندگان بود؛ خانم محسنی هم همسر عارف داوری، شهردار کنونی طالبان در شهرستان ناومیش است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته و انگیزه آن نامشخص مانده است.
این حادثه یک روز پس از کشف جسد حشمتالله، فرمانده پیشین نظامی در استان پروان رخ داده است؛ به گفته منابع حشمتالله هفته گذشته ناپدید شده بود و جسدش با نشانههای شکنجه (چشمهای کشیدهشده) پیدا شد و روز جمعه (۲۹ خرداد) خاکسپاری گردید.
علیرغم اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، در حدود ۵ سال حکومت آنان، دهها نظامی و مأمور پیشین دوران جمهوری به شکل مرموز کشته شدهاند. برخی آگاهان، نیروهای طالبان را به دلیل اغراض و کینههای شخصی گذشته، در ارتکاب قتلها متهم میکنند و میگویند نیروها در پایبندی به فرمان عفو رهبر خود پایبند نیستند.
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پایان یپام/
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