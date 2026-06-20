محدودیت تازه در پنجاب؛ یک عالم شیعه از سخنرانی در مجالس محرم منع شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ایالت پنجاب پاکستان با صدور یک اطلاعیه رسمی، سخنرانی‌های علامه محمد امین شهیدی، از علمای شیعه و رئیس امت واحده پاکستان، را در سراسر این ایالت به مدت ۱۵ روز ممنوع اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت کشور پنجاب، وی اجازه نخواهد داشت در مجالس عزاداری، از جمله در اسلام‌آباد و سراسر پنجاب سخنرانی کند. این در حالی است که شهیدی در حال ایراد سخنرانی در سه مجلس محرم در شهر ملتان بوده است.

این اقدام دولت پنجاب با انتقاد گسترده محافل مردمی روبه‌رو شده و گفته می‌شود که اداره محلی ملتان نیز این دستور وزارت کشور را به وی ابلاغ کرده است.

از سوی دیگر، سید حمزه سبزواری، سخنگوی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان این تصمیم را اقدامی شرم‌آور توصیف کرده و خواستار لغو فوری آن شد.

وی تأکید کرد: ایام عزاداری بهترین فرصت برای انتقال پیام امام حسین (ع) و معرفی اسلام حقیقی به امت اسلامی است و محدود کردن چهره‌های تأثیرگذار شیعه در این ایام، در راستای خواست جریان‌های تکفیری و ضدامنیتی است و می‌تواند موجب برهم خوردن ثبات و امنیت کشور شود.

سخنگوی سازمان دانشجویان امامیه همچنین هشدار داد که در صورت عدم لغو این ممنوعیت، اعتراضات از تمامی منابر و مجالس ادامه خواهد یافت.

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