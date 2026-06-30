به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت شامگاه سه‌شنبه، 9 تیر 1405 با حضور در اجتماع شبانه مردم رشت که در میدان شهدای ذهاب برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در یکصد و بیست و دومین قرار شبانه مردم در میدان شهدای ذهاب گفت: مردم مبعوث‌ شده با شیب قائمی که ساختند مانع دست‌درازی دشمن شده و اجازه ندادند دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی حتی یک قدم جلو بیایند.

وی مبعوث شدگان میدان را، برگزیدگان خدا و در مسیر استمرار راه انبیا دانست و افزود: آرزوی همه انبیا و اولیای الهی، استقرار حکومت شیعی بوده و این اتفاق در دوران نواب امام زمان(عج) از امام کبیر تا امام شهید و امام رشید انقلاب رخ داده است.

سرهنگ امینی در ادامه با اشاره به حضور بیش از یکصد و بیست شب مردم در میدان، اظهار کرد: شما مبعوث شدگان میدان، بصیرت و آرمانگرایی غیر قابل اصطحکاک دارید و شعارهایتان پررنگ‌تر از شب‌های اول در میدان طنین انداز است و این بصیرت و هوشیاری دشمن شکن است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، بیان کرد: حضرت آقا فرمودند که این جانب و مردم، شروط را دنبال و مراقبت کرده و ما تا تحقق همه شروط نائب امام زمان(عج)، خسته نشده و در میدان ایستاده‌ایم‌.

وی با اشاره و تحلیل تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی ایران گفت: دشمنان پس از پیروزی انقلاب، ما را درگیر جنگ‌های داخلی، جنگ تحمیلی هشت ساله، فتنه‌های رنگین و مخملین و سپس جنگ سخت نیابتی در سوریه و عراق کردند، اما انقلاب اسلامی این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و فاصله خود را با جبهه مقاومت نزدیک ساخت و شکل جدیدی به هندسه مقاومت داده و دشمن را در همه جبهه ها شکست داد.

سرهنگ امینی با اشاره به روزهای اوج‌گیری داعش، افزود: دشمن به چند ده متری حرم حضرت زینب(س) رسیده بود و عناصر فارسی زبان داعش فریاد می‌زدند «زینب یا جای تو اینجاست یا جای ما»، اما مدافعان حرم فتنه تکفیری‌ها را خنثی کرده‌و سقوط موصل بر اثر خیانت ته مانده های رژیم بعث عراق،سقوط تلعفر ، الرمادی،صلاح الدین و دیاله که هم‌مرز با کرمانشاه است، نشان داد که دشمن به دنبال رسیدن به جمهوری اسلامی بود، چراکه ایران اسلامی، حرم است.

وی با تأکید بر اینکه با ایستادگی و مقاومت برآمده از نگاه توحیدی باید قدر این انقلاب عزیز را دانست، گفت: اگر کسی امروز پرچم وحدت‌شکنی را برافرازد یا فقط نقاط ضعف را ببیند، بدانید که این قلم و تریبون و تفکر ، یا غافل است یا خائن.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بوده با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت هستیم به تشریح برنامه‌های مراسم تشییع و نیز ابعاد حضور مردمی در بیش از یکصد و بیست شب گذشته پرداخت و افزود: از روز یکشنبه، ۱۴ تیر، پیکر مطهر رهبر شهید در مصلی حضرت امام(ره) تهران برای وداع مستقر می‌شود و پس از اقامه نماز بر پیکر در روز دوشنبه، ۱۵ تیر، مسیر تشییع از خیابان دماوند، میادین امام حسین(ع)،انقلاب تا آزادی خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکصد و بیست دستگاه اتوبوس از استان گیلان برای اعزام مردم به تهران پیش‌بینی شده که ۲۰ دستگاه آن مربوط به شهرستان رشت است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا بیست میلیون نفر در این تشییع شرکت کنند که بزرگترین تجمع انسانی در طول تاریخ بشر خواهد بود.

سرهنگ امینی با اشاره به تشکیل پایگاه های بعثت که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، گفت: شش پایگاه مردمی مقاومت بعثت برادر و خواهر در میدان شهدای ذهاب، مسکن مهر و پیربازار رشت تشکیل و با توجه به ثبت نام بیش از ۱۴ هزار نفر از مردم مبعوث شده رشت در لشکر حسینی و زینبی سپاه ناحیه مرکزی رشت، در این پایگاه‌ها ثبت نام می‌شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل «پایگاه‌های مقاومت بسیج مردمی در میادین » تشکیل این پایگاهها نیز در میادین رشت در دستور کار قرار گرفت، افزود: این پایگاه‌های مردمی به صورت همیشگی در میادین ایفای نقش فرهنگی،هنری ، اجتماعی، امنیتی و دفاعی، محرومیت‌زدایی ، فضای مجازی ، تعلیم و تربیت،آموزش، جهاد تبیین خواهند داشت.

وی با تاکید بر نقش مردم مبعوث شده در شکست مفتضحانه دشمن متجاوز گفت: ملت مبعوث‌ شده با انفاق جان، مال و آبرو، در میدان ایستاده تا این انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی عصر (عج) و در کنار آخرین ولی فقیه زمان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای برسد.

گفتنی است، در پایان مراسم، احکام فرماندهان پایگاه‌های خواهر و برادر بعثت در میدان شهدای ذهاب رشت توسط پدر شهید مدافع امنیت امیرعلی لطیفی اعطا شد.

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