صبر، تقوا و مقاومت راه پیروزی ملت ایران بر دشمن است/ شهادت امام شهید انقلاب، معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مدیران مدارس کشورها، نخبگان و فعالان عرصه فرهنگی از کشورهای انگلستان، روسیه، لبنان، پاکستان، هند، اندونزی، تانزانیا با سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها دیدار و گفتوگو کردند.
خانم دکتر برقعی در این نشست، ضمن خیرمقدم به میهمانان، جامعهالزهرا سلاماللهعلیها را خانه مادری بانوان مسلمان دانست و اظهار داشت: حضور این جمع در این مجموعه، مایه خرسندی و توفیقی برای خدمتگزاری است.
وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام، اظهار کرد که آرزوی همه مؤمنان برگزاری جشن ظهور حضرت ولیّعصر عجّلاللهتعالیفرجهالشریف است، اما امروز در سوگ رهبر شهید گرد هم آمدهایم.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با بیان اینکه شهادت، پاداش سالها مجاهدت و خدمت خالصانه است، تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب، مزد سالها تلاش خود را با شهادت دریافت کرد.
برقعی با اشاره به درسهای نهضت عاشورا، خاطرنشان کرد: امام حسین علیهالسلام در روز عاشورا، نگاه انسان به مرگ را تغییر داد و مرگ را پلی از سختیها و رنجهای دنیا به رحمت و آرامش الهی معرفی کرد.
وی افزود: این نگاه الهی، تفاوت اساسی با نگاه مادی دارد که مرگ را پایان زندگی میداند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با بیان اینکه دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر، ملت ایران تضعیف خواهد شد، گفت: همانگونه که امام شهید درباره شهید سلیمانی فرمودند که پس از شهادت، اثرگذاری او بیشتر شد، رهبر شهید نیز پس از شهادت، ماندگارتر و تأثیرگذارتر از گذشته خواهد بود.
وی با اشاره به جنایتهای دشمن علیه مردم بیگناه، اظهار داشت: شهادت کودکان، خانوادهها و مردم مظلوم، نهتنها موجب تضعیف جبهه حق نشد، بلکه مظلومیت ملت ایران و چهره واقعی دشمن را بیش از پیش آشکار ساخت.
برقعی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را نشانه شکست محاسبات دشمن دانست و افزود: میلیونها نفر با حضور خود اعلام کردند تا آخرین قطره خون، پای نظام اسلامی، ولایت و رهبری ایستادهاند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، تأکید کرد: اگر جامعه اسلامی صبر و تقوا پیشه کند، هیچ حیله و نقشهای از سوی دشمنان به آن آسیب نخواهد رساند و راه پیروزی بر دشمن، صبر، تقوای الهی و مقاومت است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها از حاضران خواست پیام ملت ایران را به کشورهای خود منتقل کنند و گفت: ملت ایران با وجود داغ سنگین شهادت رهبر خود، از نخستین لحظات با عزت و اقتدار پرچم مقاومت را برافراشت و اجازه نداد دشمن احساس کند که این ملت تضعیف شده است.
وی ادامه داد: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها نیز همزمان با این مصیبت بزرگ، برنامهریزی برای برگزاری آیینهای سوگواری را آغاز کرد و با وجود اندوه عمیق، مراسم عزاداری را همراه با عزت، امید و استقامت برگزار کرد.
برقعی با تأکید بر اینکه خداوند یاریکننده اهل ایمان است، بیان داشت: دشمن هر اندازه برای ضربه زدن به ملت ایران نقشه بکشد، اراده الهی بر خنثی شدن توطئههای آنان تعلق گرفته است و خداوند به همه اعمال آنان احاطه دارد.
وی خاطرنشان کرد: جنایتهایی همچون شهادت کودکان و خانوادههای بیگناه، نشانه ضعف و درماندگی دشمن است و اگرچه خسارتهای مادی به ملت ایران وارد شده، اما نتیجه این اقدامات، افزایش وحدت، انسجام و استحکام جبهه انقلاب اسلامی بوده است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در پایان با تأکید بر اینکه ایمان ملت ایران با این حوادث سست نخواهد شد، گفت: باور به حیات جاودانه شهیدان، ملت ایران را در مسیر مقاومت راسختر کرده و این ملت با توکل بر خداوند و تمسک به فرهنگ عاشورا، راه عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد.
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