به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم در محفل معارفی ظهر امروز در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»، اظهار داشت: این روزها که پیکر مطهر قائد شهید امت بر دوش میلیونها عاشق تشییع شد، یکی از برترین ایام الله است و قرآن به حضرت موسی میفرماید: «وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ».
وی با بیان اینکه ایام الله، روزهای قدرتنمایی خداوند است، گفت: روز غرق شدن فرعون، روز پیروزی انقلاب اسلامی، روزهای دفاع مقدس و جنگهای دوازده روزه و رمضان، همه از ایام الله است و این روزهای تشییع باشکوه رهبر شهید نیز از ایام الله است.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت افزود: آمریکا تمام تلاش خود را کرد تا این ملت را بشکند، رهبرش را شهید کرد، سردارانش را به خاک و خون کشید، کودکان میناب را به شهادت رساند، اما امروز ملت ایران نه تنها یک قدم عقب نشینی نکرد، بلکه پرچم خونخواهی را بالاتر از همیشه برافراشت.
وی ادامه داد: رئیسجمهور منحوس آمریکا که تصور میکرد دو سه روزه کار ایران را تمام کند، امروز از شدت خشم و غیظ دو مرتبه به ملت ایران توهین کرده است. چرا؟ چون میبیند این ملت زندهتر، پرشورتر و قدرتمندتر از همیشه است.
حاج ابوالقاسم با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا فرمودند: «أَوَّلُ مَا یُجَازَی بِهِ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَغْفِرَةُ جَمِیعِ مَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ». اولین پاداشی که خدا به مؤمن پس از مرگش میدهد، بخشش همه کسانی است که در تشییع جنازه او شرکت کردهاند. حال ببینید وقتی چنین شخصیت جامعی از دنیا میرود، این سفره مغفرت چقدر گسترده است. رهبری که فقیه، مفسر، عارف، محدث، مورخ، ادیب، شاعر، فرمانده نظامی، غربشناس، جامعهشناس، مردمشناس، هنردوست و مدیر مدبری بود که صنعت موشکی و انرژی هستهای کشور مرهون پیگیریهای اوست.
وی افزود: رهبری که جانباز، مجاهد، شجاع، متواضع، زاهد و عاشق شهادت بود و در خطبه نماز جمعه به امام زمان(عج) عرض کرد: «یا بقیه الله، من جان ناقابلی دارم و جسم ناقصی، هر چه دارم در طبق اخلاص میگذارم در راه شما».
سخنران حرم مطهر با اشاره به تشبیه این روزها به شبهای قدر، گفت: شبهای قدر دو ویژگی دارد: اول، بخشش گناهان. امروز سفره مغفرت خدا به خاطر آقای شهید ایران گسترده شده است و میلیونها نفر مشمول این مغفرت شدهاند. دوم، رقم خوردن مقدرات. این حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید در ایران و عراق، معادلات جهان را تغییر داده است. معادلات منطقه به هم ریخته و آمریکا با دیدن این یکپارچگی، به شدت مضطرب است.
وی با اشاره به آیه شریفه «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمَسْسْهُمْ سُوءٌ»، گفت: بعد از جنگ احد، عده زیادی شهید و جانباز شدند. خبر آمد که دشمن اجماع کرده و میخواهد حمله کند. قرآن میفرماید که مجروحان و خانوادههای شهدا با تمام قوا گفتند: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»؛ خدا ما را بس است و او بهترین تکیهگاه است. آنان با صلابت به سمت دشمن حمله کردند و این حمله، لرزه بر اندام استکبار انداخت. قرآن میفرماید که با نعمت و فضل الهی بازگشتند و هیچ آسیبی به آنها نرسید. امروز نیز آمریکا نفسهای آخرش را میکشد و پیروزی ملت ایران نزدیک است.
سخنران حرم مطهر با اشاره به مصائب کاروان اسرا در شام، گفت: امام سجاد علیهالسلام سه بار فرمود: «الشَّامَ الشَّامَ الشَّامَ»؛ سختترین مصائب در شام بود. سرهای مطهر شهدا را در برابر چشم زنان و کودکان قرار دادند و با آنها بازی میکردند. گاهی سرها از نی به زمین میافتاد و زیر سم ستوران قرار میگرفت. زنان شامی از بالای بامها بر سر اهل بیت آتش میریختند. اما امام سجاد با صلابت و شجاعت در برابر یزید ایستاد و آنچنان خطبهای خواند که کاخ یزید را بر سر او خراب کرد و یزید به غلط کردن افتاد و عذرخواهی کرد.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران، شاگرد مکتب زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) است. با همه مصائب، حسرت یک آه را بر دل دشمن گذاشتند. امروز نیز این حضور میلیونی، پیام روشنی به استکبار دارد که این ملت تسلیم نمیشود و پرچم خونخواهی را تا نابودی کامل آمریکا و اسرائیل برافراشته نگه میدارد.
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