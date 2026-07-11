به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه الاخبار نوشت، مراسم تشییع میلیونی در نجف و کربلا، رخدادی گذرا نبود؛ بلکه نقطه‌عطفی بود که توازن‌ها را در عراق بازتعریف کرد، پیچیدگی‌های پرونده خلع سلاح مقاومت را آشکار ساخت و دولت عراق را در آزمونی حساس میان فشارهای واشنگتن و واقعیت نفوذ داخلی قرار داد.

مراسم تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و کربلا در چند روز گذشته، به یک نمایش ژئوپلیتیک با ابعاد متعدد و دلالت‌های بسیار بااهمیت تبدیل شد. این رویداد، که مسئولان عراقی آن را به مثابه یک نقطه‌عطف سرنوشت‌ساز می‌دانند که می‌تواند فضای سیاسی کشور را به دو دوره «پیش از تشییع» و «پس از تشییع» تقسیم کند، در مقطعی مهم از رخدادهای منطقه‌ای رخ داد تا توازن‌های قدرت را بازتعریف کرده و دولت «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق را در برابر یک آزمون پیچیده داخلی و خارجی قرار دهد.

عصبانیت شدید واشنگتن از ابعاد بی‌سابقه مراسم

در همین راستا، منابع سیاسی آگاه به الاخبار گفتند: واشنگتن ناخشنودی شدید خود را از مکانیسم‌ها و ابعاد برگزاری این مراسم در عراق با چنین حجم بی‌سابقه‌ای ابراز داشته است.

این منابع افزودند: مراسم تشییع و بسیج سنجیده‌شده نیروها، پیش از سفر الزیدی به واشنگتن، آزمونی دشوار برای او بود؛ چراکه دولت آمریکا پیام سیاسی و میدانی روشنی دریافت کرد مبنی بر اینکه عراق همچنان مرکز و وزنه سنگین نفوذ محور مقاومت باقی مانده است؛ مسئله‌ای که با آنچه دولت آمریکا در پی آن است و برایش فشار می‌آورد، کاملاً در تضاد است.

جودت کاظم، پژوهشگر سیاسی عراقی، در تحلیل این صحنه و پیامدهای آن به الاخبار گفت: تراکم جمعیتی و ظهور علنی و فشرده رهبران گروه‌های عراقی در طول مراسم تشییع، حامل یک پیام سیاسی و میدانی برای اثبات نفوذ میدانی بود.

وی خاطرنشان کرد: این نمایش، پس از ماه‌ها سکوت تاکتیکی، یک ظهور علنی سازمان‌یافته محسوب می‌شود و همزمان با تحرکات اعلام‌شده دولت الزیدی برای خلع سلاح و انحصار آن در دست دولت صورت گرفته است. گروه‌ها می‌خواستند این پیام گویا و مفصل را برسانند که آن‌ها یک عامل تعیین‌کننده هستند که در هیچ معادله امنیتی یا سیاسی نمی‌توان از کنارشان عبور کرد؛ و عمق جمعیتی و عقیدتی‌شان، مشروعیت بقا در برابر فشارهای داخلی و خارجی را به آن‌ها می‌بخشد؛ امری که برنامه‌های خلع سلاح را با یک دیوار میدانی مستحکم مواجه می‌سازد.

ابراهیم السراج، نویسنده و تحلیلگر سیاسی نیز از سویی دیگر، به ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای این تجمع اشاره کرده و در گفت‌وگو با الاخبار تصریح کرد: تشییع میلیونی، یک ایده اساسی را خلاصه کرد و آن اینکه عراق تحت تأثیر گفتمان و تهدیدات آمریکا قرار نگرفته است؛ چرا که رهبران و بدنه محور مقاومت با تمام قوا به میدان آمده‌اند.

در عمل نیز، شهادت تشییع‌کنندگانی که الاخبار در نجف و کربلا با آن‌ها گفت‌وگو کرده، بر این نکته اجماع داشتند که حضور میلیونی آن‌ها در خیابان‌ها، پیام ثبات و خشم آشکاری است برای کسانی که با مقاومت مخالفند، به‌ویژه طرف‌های نزدیک به آمریکا و رژیم اسرائیل.

این پیام، توان آن را دارد که خود را بر صحنه سیاسی تحمیل کند و احتمالاً باعث تغییر یا مانع‌تراشی در برنامه الزیدی برای انحصار سلاح و زمان‌بندی آن شود.

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