دشمن به دنبال حذف جهاد و برائت از مشرکین از قرآن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا در مراسم قبل از نماز ظهر و عصر حرم بانوی کرامت، با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران، اظهار داشت: خداوند متعال می‌فرماید که به شهدا، مرده نگویید؛ آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. حساب کتاب خدا با حساب دنیایی تفاوت دارد. شهدا در نزد خدا زنده و مؤثرند و توکل بر خدا و اعتماد به او رمز پیروزی است.

وی با بیان اینکه نصرت الهی مشروط است و اگر خدا را یاری کنید، خداوند شما را یاری می‌کند، افزود: در جنگ احد، با وجود حضور پیامبر و امیرالمؤمنین، مسلمانان شکست خوردند؛ چون فرمان ولی خدا را گوش نکردند. سنت الهی تغییرناپذیر است و اگر نصرت نکنیم، خداوند نیز نصرت نمی‌دهد. امروز نیز نصرت الهی، در گرو استقامت و توکل بر خداست.

سعیدی آریا با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد ناامیدی، تصریح کرد: شیطان، شما را از فقر می‌ترساند و وعده فقر می‌دهد. امروز تحریم‌ها، همان وعده فقر شیطانی است که در آیه «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ» به آن اشاره شده است. اما اگر به قواعد الهی عمل کنیم، این وعده‌ها شکست می‌خورند. ملت ایران با ایستادگی خود، این وعده‌های شیطانی را باطل کرده است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرهنگ «هیهات من الذلة» در جامعه، گفت: امیرالمؤمنین(ع) در وصف متقین می‌فرمایند که آنان خدا را بزرگ می‌بینند و غیر خدا در نظرشان کوچک است. این همان روحیه‌ای است که رهبر شهید به ما آموخت. امروز با حضور در تشییع پیکر ایشان، به دشمنان نشان دادیم که ذلت را نمی‌پذیریم.

سعیدی آریا افزود: آنان می‌خواستند ما را با کاپیتولاسیون و خودتحقیری به ذلت بکشانند، اما امام خمینی و رهبر شهید، این باور را شکستند. همت بلند شهیدانی مانند تهرانی‌مقدم، امروز به موشک‌های نقطه‌زنی تبدیل شده که دشمن را به وحشت انداخته است.

وی در پایان با اشاره به نگرانی پیامبر از تبدیل قرآن به «مزامیر» (آهنگ‌هایی بدون محتوا)، گفت: امروز دشمن می‌خواهد مفاهیم جهادی و برائت از مشرکین را از قرآن حذف کند و فقط صوت و لحن آن باقی بماند. اما ملت ایران با بصیرت و استقامت، در برابر این توطئه ایستاده است. امروز که با پیکر رهبر شهید وداع می‌کنیم، عهد می‌بندیم که خونخواهی او را تا نابودی استکبار ادامه دهیم و فریاد «هیهات من الذلة» را سر دهیم.

..........................

پایان پیام