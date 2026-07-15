کدخدای جهان بودن بلوفی بیش نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در مراسم شانزدهمین دوره سوگواره ملی شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و ایلات عشایر کشور که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: سوگواره شعر عاشورایی اقوام ایرانی و عشایر سربلند که شانزدهمین دوره آن برگزار شد، مایه افتخار برای ملتِ بهپاخاسته ایران است؛ ملتی که از هر گوشه این سرزمین و با هر گویشی، مردی از میانشان برمیخیزد که سخنش با دیگران یکی است و آن «حفظ عزت اسلام و سربلندی ایران» است.
وی در ادامه اضافه کرد: با اشاره به مفهوم «بیدار شدن» در شرح آیه مبارکه «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ»، تأکید کرد: بیداری در برابر دشمن برای بازپسگیری حقوق، امری حیاتی است.
آیتالله دژکام به اشعاری که در این سوگواره قرائت شد، اشاره کرد و افزود: سخنان و اشعار زیبای شما، ارمغانی برای سراسر ایران دارد و آن این است که «قیامِ لله» و خیزش برای خدا به حمدالله در این امت محقق شده است.
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به آرزوی اقبال لاهوری برای عزتبخشی به جهان اسلام و درهمشکستن استخوانهای استکبار، تصریح کرد: این خیزش با خون سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی شهید امام خامنهای(اعلی الله مقام الشریف)، از مرزهای ایران فراتر رفته است و امروز پاکستان، عراق، هندوستان، کشمیر، افغانستان، مصر و جایجای جهان اسلام، انگیزه خیزش و قیام در مقابل دشمنان خدا را یافتهاند.
امام جمعه شیراز از شاعران آیینی خواست تا این پیام بیداری را در قالب شعرهای خود به گوش جهانیان و همزبانان برسانند تا خیزش امت اسلامی بیش از پیش تقویت شود.
آیتالله دژکام با نقد نگاه مستکبران به جهان، اظهار کرد: اینکه مستکبران تصور میکنند تمام مردم دنیا باید فرمانبردار آنها باشند و خود را «کدخدای جهان» میپندارند، واقعیت نیست بلکه بلوفی بیش نیست.
وی در ادامه افزود: مردم ایران با عزم راسخ و اراده پولادین گرد آمدهاند تا ثابت کنند آمریکا و دیگر قدرتهای زورگو، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حضور نمایندگان اقوام مختلف از شمال تا جنوب و شرق تا غرب این سرزمین، نشاندهنده عزم ملی برای درهمشکستن ابهت پوشالی استکبار جهانی و آمریکا و به سزای اعمال رساندن آنان است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: تردیدی نیست که جنگ، جنگ است و سختی و مشقتی دارد؛ اما سخن ما این است که ما حسینی وارد این میدان شدهایم، حسینی خواهیم ماند و انشاءالله طعم شیرین پیروزی را در آغوش خواهیم گرفت.
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