تشییع باشکوه رهبر شهید برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم زد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیهای از حضور مردم قدرشناس و سلحشور ایران در مراسم وداع قائد عظیمالشان و تلاشهای عوامل برگزاری آن تقدیر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
« ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر مطهر قائد شهید و عظیمالشان انقلاب اسلامی، صحنهای بیبدیل از تجلی ایمان، وفاداری، بصیرت، وحدت و اقتدار ملت بزرگ ایران بود.
حماسهای که بار دیگر نشان داد پیوند عمیق مردم با فرهنگ شهادت، آرمانهای انقلاب اسلامی، عزت ملی و ارزشهای الهی، پیوندی ریشهدار، زنده و ناگسستنی است.
حضور میلیونی خودجوش، آگاهانه و پر صلابت اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و حوزوی، کارگر و کشاورز، اصناف، نخبگان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، اقوام و عشایر و آحاد ملت از سراسر کشور، در این بدرقهی تاریخی، تنها ادای احترام به یک فرمانده و رهبر بزرگ و محبوب نبود، بلکه نمایش بینظیری از وحدت ملی، انسجام اجتماعی، غیرت دینی و تجدید میثاق با راه شهیدان، ولایت، استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود.
از سوی دیگر، این حضور باشکوه، پاسخی قاطع به همه بدخواهان، دشمنان و طراحان جنگ روانی علیه ملت ایران بود که میپنداشتند با ترور شخصیتها و فرماندهان میتوانند ارادهی یک ملت را متزلزل سازند، اما ملت بزرگ ایران با حضور آگاهانه و دشمنشکن، نشان داد که خون شهیدانش، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی نو از همبستگی، مقاومت، امید و پیشرفت است.
حزب موتلفه اسلامی به عنوان قطرهای از این اقیانوس خروشان، بانهایت احترام و افتخار، مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از ملت شریف، بصیر، انقلابی، زمانشناس و قدرشناس ایران اسلامی اعلام میدارد، مردمی که با حضور مثالزدنی، آرام، منظم و پرشور خود، برگ زرین و تاریخساز دیگری بر دفتر افتخارات این سرزمین افزودند و تصویری ماندگار از وفاداری به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت را در حافظه تاریخ ثبت کردند.
همچنین بر خود فرض میدانیم از همه نهادها، دستگاهها و مجموعههایی که با روحیهای جهادی، مسئولانه و خالصانه در برگزاری این مراسم عظیم، نقشآفرینی کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم.
از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج مردمی که امنیت مراسم را به احسن وجه تامین کردند، از مجموعههای اجرائی، استانداری، شهرداری، دستگاههای خدمترسان، نیروهای امدادی،اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی، سازمانهای حمل و نقل، رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب، فعالان فضای مجازی، گروههای فرهنگی، روحانیت معظم ،هیئتهای مذهبی، جامعه مادحین و ستایشگران اهل بیت، خادمان گمنام، داوطلبان مردمی و تمامی عزیزانی که با تلاش شبانهروزی، اخلاص، نظم، تدبیر و مسئولیتپذیری، زمینهی برگزاری شایسته این مراسم بزرگ و تاریخی را فراهم ساختند.
قدردانی ویژه ما نثار خانواده معظم و صبور قائد شهید عظیم الشأنمان و همهی خانوادههای معزز شهداست که با صبر و استقامت و ایمان خود، سرمایههای گرانبهای خویش را در راه اعتلای اسلام، امنیت و سربلندی ایران تقدیم کرده اند و همچنان پای کار و پرچمدار فرهنگ ایثار و مقاومت هستند.
ما بر این باوریم که این حضور عظیم مردمی، جلوه ای از بلوغ سیاسی، سرمایه اجتماعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود. سرمایه ای که می تواند پشتوانه عبور از همه تهدیدها، تحریم ها و توطئه های دشمنان و زمینه ساز پیشرفت، عدالت، همبستگی و اقتدار روزافزون کشور باشد.
حزب موتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن قائد شهید و همه شهدای والامقام، بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت ملّی، تقویت همدلی، پرهیز از هرگونه تفرقه، تبعیت از رهنمودهای رهبری، حمایت از منافع ملّی و استمرار مسیر عزت آفرین شهیدان تاکید می ورزد و از همه ی جریان های دلسوز کشور دعوت می کند که این سرمایه عظیم اجتماعی را چراغ راه آینده ایران عزیز قرار دهند.
در پایان با خضوع در پیشگاه خداوند قادر متعال، از درگاه حضرت باری، برای آن شهید عظیمالشان و همهی شهدای اسلام، علو درجات، برای خانواده های معزز شهدا صبر و پاداش الهی، برای خدمتگزاران صادق نظام، توفیق مستمر و برای ملت بزرگ، نجیب و سرافراز ایران اسلامی، عزت، امنیت، آرامش، رفاه و پیشرفت و همبستگی و سربلندی روزافزون مسألت مینمائیم.
والسلام علیکم و رحمة الله
حزب مؤتلفه اسلامی تیر ماه ۱۴۰۵
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما