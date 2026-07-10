فالح الفیاض: تشییع باشکوه رهبر شهید، نشانه عمق وفاداری ملت عراق به بزرگان خود بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق، در بیانیهای از تمام طرفهایی که در برگزاری با شکوه و موفق مراسم استقبال، تشییع و وداع پیکر امام مجاهد امت نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: پس از پایان مراسم تشییع مرجع بزرگ، آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) که با حضور کمنظیر و تاریخی مردم برگزار شد و عمق وفاداری ملت عراق به بزرگان و رهبران خود را به تصویر کشید، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از تمامی نهادها و اشخاصی که در برگزاری موفق این مناسبت ملی و انسانی جاودان سهیم بودند، اعلام میکنیم.
الفیاض اضافه کرد: نخست، صمیمانهترین تشکر خود را به دولت عراق و آستانهای مقدس به خاطر حمایت، توجه و هماهنگی عالی که در موفقیت مراسم مؤثر بود، تقدیم میکنیم. وی افزود: همچنین بر سپاسگزاری عمیق خود از نیروهای امنیتی که با شایستگی و مسئولیتپذیری بالا وظیفه خود را انجام دادند و در حفظ امنیت و روانسازی مراسم تشییع نقش داشتند، تأکید میکنیم.
رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ادامه داد: بهطور ویژه، از اعضای بسیج مردمی بهویژه رئیس ستاد و تمامی فرماندهان، رزمندگان و کارکنان آن که تلاشهای استثنایی در زمینه سازماندهی، خدمترسانی و تأمین امنیت انجام دادند و روحیه انضباط و اخلاص را در انجام وظیفه به نمایش گذاشتند، قدردانی میکنیم.
الفیاض گفت: همچنین مراتب سپاس خود را به موکبها و هیئتهای حسینی، داوطلبان و خادمان، خانواده رسانه و فرهنگ، نخبگان فکری، سازمانهای جامعه مدنی و تمام کسانی که در خدمت به تشییعکنندگان و انتقال تصویر این رویداد تاریخی به جهان سهم داشتند، ابراز میداریم.
وی افزود: قدردانی عمیق خود را به خانواده شهید والامقام، به خاطر اعتمادشان به ملت عراق بیان میکنیم و به فرزندان ملت عزیزمان که با حضور و وفاداری خود حماسهای ماندگار آفریدند، ادای احترام میکنیم.
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