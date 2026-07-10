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فالح الفیاض: تشییع باشکوه رهبر شهید، نشانه عمق وفاداری ملت عراق به بزرگان خود بود

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۳
کد مطلب: 1838319
فالح الفیاض: تشییع باشکوه رهبر شهید، نشانه عمق وفاداری ملت عراق به بزرگان خود بود

فالح الفیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق، با صدور بیانیه‌ای، برگزاری باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را نشانه عمق وفاداری و احترام ملت عراق به بزرگان خود دانست و از تمام نهادها، نیروهای امنیتی، رزمندگان حشد، موکب‌ها و رسانه‌هایی که در موفقیت این رویداد تاریخی نقش داشتند، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق، در بیانیه‌ای از تمام طرف‌هایی که در برگزاری با شکوه و موفق مراسم استقبال، تشییع و وداع پیکر امام مجاهد امت نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: پس از پایان مراسم تشییع مرجع بزرگ، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) که با حضور کم‌نظیر و تاریخی مردم برگزار شد و عمق وفاداری ملت عراق به بزرگان و رهبران خود را به تصویر کشید، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از تمامی نهادها و اشخاصی که در برگزاری موفق این مناسبت ملی و انسانی جاودان سهیم بودند، اعلام می‌کنیم.

الفیاض اضافه کرد: نخست، صمیمانه‌ترین تشکر خود را به دولت عراق و آستان‌های مقدس به خاطر حمایت، توجه و هماهنگی عالی که در موفقیت مراسم مؤثر بود، تقدیم می‌کنیم. وی افزود: همچنین بر سپاسگزاری عمیق خود از نیروهای امنیتی که با شایستگی و مسئولیت‌پذیری بالا وظیفه خود را انجام دادند و در حفظ امنیت و روان‌سازی مراسم تشییع نقش داشتند، تأکید می‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ادامه داد: به‌طور ویژه، از اعضای بسیج مردمی به‌ویژه رئیس ستاد و تمامی فرماندهان، رزمندگان و کارکنان آن که تلاش‌های استثنایی در زمینه سازماندهی، خدمت‌رسانی و تأمین امنیت انجام دادند و روحیه انضباط و اخلاص را در انجام وظیفه به نمایش گذاشتند، قدردانی می‌کنیم.

الفیاض گفت: همچنین مراتب سپاس خود را به موکب‌ها و هیئت‌های حسینی، داوطلبان و خادمان، خانواده رسانه و فرهنگ، نخبگان فکری، سازمان‌های جامعه مدنی و تمام کسانی که در خدمت به تشییع‌کنندگان و انتقال تصویر این رویداد تاریخی به جهان سهم داشتند، ابراز می‌داریم.

وی افزود: قدردانی عمیق خود را به خانواده شهید والامقام، به خاطر اعتمادشان به ملت عراق بیان می‌کنیم و به فرزندان ملت عزیزمان که با حضور و وفاداری خود حماسه‌ای ماندگار آفریدند، ادای احترام می‌کنیم.

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