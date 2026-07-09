محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیکی روضه منوره است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اداره اطلاع‌ رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: پیکر مطهر رهبر شهیدمان و خانواده گرانقدر ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز به یکی از رواق‌ های نزدیک به روضه منوره منتقل خواهد شد و مراسم تدفین در آن مکان با حضور خانواده و بیت رهبر شهید انقلاب انجام خواهد شد.



حجت‌ الاسلام مسلم هوشنگی امروز در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اکنون صحن‌ های حرم مطهر امام رضا (ع) و خیابان‌ های اطراف آن مملو از زائران و مجاورانی است که از اقصی نقاط کشور خود را به مشهد رسانده‌ اند، جمعیتی که اکنون برای تجدید عهد با رهبر شهید و خادم‌ الرضا (ع) آمده‌ اند، فراتر از تصور است.



هوشنگی با بیان اینکه میهمانانی از ۲۷ کشور برای حضور در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در این شهر حضور دارند، ادامه داد: خیابان‌ های اطراف و زیرگذرهای حرم مطهر رضوی و همه پارکینگ‌ ها مملو از زائر و مجاور است.



وی اظهار داشت: اکنون پیکر شهدا درحال انتقال به خیابان امام رضا (ع) است و آیین تشییع پس از ورود پیکرهای مطهر رهبر انقلاب و خانواده ایشان به خیابان امام رضا (ع) از میدان ۱۵ خرداد (فلکه ضد) به سمت حرم رضوی انجام می شود.



هوشنگی اشاره کرد: در پایان آیین تشییع در صحن پیامبر اعظم (ص) و همه صحن‌ ها، رواق‌ ها و خیابان‌ های منتهی به حرم مطهر شامل؛ خیابان‌ های نواب صفوی، آیت‌ الله شیرازی و طبرسی نماز بر پیکر رهبر شهیدمان و خانواده گرانقدر ایشان اقامه خواهد شد.



رئیس اداره اطلاع‌ رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی تصریح کرد: ساعت ۲۰ نیز نماز لیلة‌ الدفن هم‌ زمان با سراسر کشور برگزار می‌ شود

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