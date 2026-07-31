به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از تمبر اختصاصی پیاده‌روی اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ هجری شمسی ـ ۱۴۴۸ هجری قمری با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از مدیران حوزه پستی ایران و عراق و مسئولان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا برگزار شد.

این آیین در آستانه اربعین حسینی و با حضور جمعی از معاونان وزارت ارتباطات، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، معاون شرکت پست عراق و رئیس پست کربلا برگزار شد.

تمبر اختصاصی پیاده‌روی اربعین حسینی با هدف پاسداشت بزرگ‌ترین اجتماع ایمانی جهان و تجلیل از فرهنگ عاشورایی طراحی و منتشر شده است. در طراحی این تمبر، پیاده‌روی میلیونی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تصویر کشیده شده و عبارت «حبّ الحسین یجمعنا» به‌عنوان نماد وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان نقش بسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، انتشار این تمبر را نمادی از پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و معنوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق دانست و بر اهمیت توسعه همکاری‌های مشترک پستی میان دو کشور تأکید کرد.

سید ستار هاشمی با اشاره به جایگاه اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین اجتماع ایمانی جهان، اظهار کرد این رویداد هر سال جلوه‌ای از همبستگی و همدلی ملت‌های مسلمان را به نمایش می‌گذارد و انتشار تمبر اختصاصی اربعین می‌تواند در ماندگاری و معرفی هرچه بیشتر این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی نقش‌آفرین باشد.

تمبر پیاده‌روی اربعین حسینی به‌عنوان یادمانی از حماسه عظیم اربعین، نمادی از عزم مشترک ایران و عراق برای پاسداشت و ترویج فرهنگ حسینی به شمار می‌رود و زمینه‌ساز ثبت و معرفی این رویداد جهانی در قالب آثار فاخر پستی در سال‌های آینده خواهد بود.

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