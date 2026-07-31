زائران اربعین بازگشت را به روزهای پایانی موکول نکنید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به آخرین آمار تردد زائرین اربعین، اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا پایان روز گذشته(۸ مرداد)، بیش از ۲.۷ میلیون زائر از مرزهای کشور خارج شده‌اند که تاکنون افزون بر ۹۲۰ هزار زائر از این تعداد به کشور بازگشته‌اند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، همچنان حدود ۱.۷ میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و موج اصلی بازگشت هنوز ادامه دارد.

وی افزود: تنها در روز ۸ مرداد، بیش از ۳۳۳ هزار نفر از کشور خارج شد و بیش از ۲۳۹ هزار نفر نیز به کشور بازگشتند که این رقم، بیشترین میزان ورود زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون محسوب می‌شود. ضمن اینکه روند بازگشت زائران از ۵ مرداد تاکنون به‌طور محسوسی افزایش یافته و آمار ورود زائران در روز گذشته(۸ مرداد) نسبت به ۵ مرداد، بیش از ۳۱۵ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۴۶ درصد کل ترددهای مرزی از مرز مهران انجام شده است، گفت: تمرکز بالای ترددها در این مرز و حضور گسترده خودروهای شخصی در شهرهای مرزی، نشان می‌دهد با نزدیک شدن به روزهای پایانی مراسم، احتمال افزایش تراکم ترافیک، ازدحام در پایانه‌های مرزی و طولانی شدن زمان انتظار وجود دارد.

سردار حسینی با اشاره به افزایش تصادفات جاده‌ای در روزهای اخیر هم اظهار کرد: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این حوادث، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگانی است که پس از چند روز حضور در مراسم اربعین، بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: در روزهای منتهی به اربعین، موکب‌ها در طول مسیر خدمات‌رسانی می‌کنند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز برای انتقال زائران از پارکینگ‌ها به مرزها و بالعکس پیش‌بینی شده است، اما با پایان مراسم، بخش قابل توجهی از موکب‌ها جمع‌آوری می‌شوند و هم‌زمان با افزایش حجم بازگشت زائران، احتمال محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند موجب معطلی بیشتر زائران، افزایش خستگی و در نهایت بالا رفتن احتمال وقوع تصادفات شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر از سوی زائران، تصریح کرد: از زائران درخواست می‌کنیم بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند و در صورت امکان، پیش از اوج‌گیری موج بازگشت وارد کشور شوند چراکه این اقدام علاوه بر کاهش تراکم در مرزها، موجب تسهیل خدمات‌رسانی، کاهش زمان انتظار و افزایش ایمنی سفر خواهد شد.

سردار حسینی تاکید کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند پس از ورود به کشور، از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند و در صورت احساس خستگی، ابتدا در موکب‌های فعال یا محل‌های امن استراحت کرده و سپس مسیر خود را ادامه دهند. همچنین در طول مسیر، به محض احساس خواب‌آلودگی، در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به رانندگی ادامه دهند.

به گفته رییس پلیس راهور فراجا، تحلیل آماری تصادفات چند روز اخیر نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از جان‌باختگان، قربانی خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان شده اند، راننده تنها مسئول جان خود نیست، بلکه مسئول حفظ جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده نیز هست.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸