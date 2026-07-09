سپاه: مرکز فرماندهی دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی الازرق اردن در هم کوبیده شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۱۸ تیر در بیانیه ای نوشت: در بیانیه قبل گفته بودیم تکرار تجاوز پاسخ ما را به سایر پایگاه‌های دشمن در منطقه توسعه خواهد داد و در مرحله دوم از پاسخ به تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا این تهدید را عملی کردیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: رزمندگان هوافضای سپاه ساعت ۱۴:۲۰ بعد از ظهر امروز مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

سپاه در بیانیه خود تاکید کرد: در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاه‌های آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.

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