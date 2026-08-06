به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین کنعانیمقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به تحولات یمن و آثار آن بر معادلات منطقهای و جهانی اظهار داشت: خطای محاسباتی آلسعود از زمانی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران با اقدامی شجاعانه محاصره هوایی یمن را شکست و هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا به زمین نشست. پس از آن، عربستان عملیات نظامی گستردهای را علیه مردم یمن آغاز کرد و همین مسئله زمینهساز جنگی شد که امروز نتایج آن دامن خود سعودیها را گرفته است.
وی افزود: امروز نیروهای یمنی بدون در نظر گرفتن هیچ خط قرمزی، عملیات «محاصره در برابر محاصره» را اجرا میکنند و بابالمندب دیگر صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه در کنار تنگه هرمز به دو لبه قیچی تبدیل شده که میتواند بحران انرژی در جهان را رقم بزند. بخش قابل توجهی از انتقال انرژی جهان از این دو گذرگاه انجام میشود و هرگونه اختلال در آنها آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
کنعانیمقدم ادامه داد: آمارها نشان میدهد تاکنون دهها نفتکش سعودی یا مسیر خود را تغییر دادهاند، یا هدف عملیات قرار گرفتهاند و یا از بیم حملات، به بنادر دیگری پناه بردهاند. عملیات اخیر یمنیها در شمال دریای سرخ نیز نشان داد که حتی کانال سوئز نیز از شرایط عادی خارج شده و این موضوع میتواند به برگ برندهای برای یمن در شکستن محاصره ظالمانه بیش از ۱۲ ساله تبدیل شود.
وی با بیان اینکه یمنیها قدرت بازدارندگی خود را به اثبات رساندهاند، گفت: امروز ثابت شده است که نیروهای یمنی توان هدف قرار دادن کشتیها را دارند و این مسئله نشاندهنده قدرت بازدارندگی آنان در برابر عربستان است. سعودیها نیز بهشدت آسیبپذیر شدهاند، زیرا صادرات نفت آنها با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: بخشی از کشتیها ناچار شدهاند مسیرهای طولانیتری را طی کنند؛ مسیری که پیشتر حدود دو هفته زمان میبرد، اکنون به بیش از ۴۵ روز افزایش یافته است. این موضوع هزینههای حملونقل را بهشدت افزایش میدهد و در نهایت موجب رشد قیمت نفت و افزایش هزینه انرژی برای مصرفکنندگان، بهویژه در آمریکا، خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات برخی مقامات آمریکایی تصریح کرد: حتی مقامات آمریکایی نیز به اشراف و تسلط ایران بر تنگههای راهبردی جهان اذعان کردهاند و این مسئله را یکی از مزیتهای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت دانستهاند.
کنعانیمقدم در ادامه با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و عمان اظهار داشت: اگر آمریکاییها در این روند دخالت نکنند، میتوان نسبت به دستیابی به توافق درباره تردد امن کشتیها خوشبین بود، اما این موضوع هیچ ارتباطی با توافق احتمالی با آمریکا ندارد و یک پرونده مستقل است.
وی تأکید کرد: آمریکاییها تلاش میکنند چنین توافقی را به نام خود ثبت کنند و وانمود سازند که توانستهاند تنگه هرمز را باز نگه دارند تا از آثار اقتصادی آن بر بازار انرژی و بازارهای مالی بکاهند، اما جمهوری اسلامی ایران هرگز از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، کنترل و اشراف بر تنگه هرمز در برابر تهدیدات نظامی آمریکا است و ایران هرگز این قدرت بازدارندگی را واگذار نخواهد کرد.
وی افزود: حتی اگر توافقاتی میان ایران و کشورهای منطقه از جمله عربستان شکل بگیرد، این توافقها به معنای چشمپوشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد بود. هرگاه امنیت ایران با تهدید نظامی مواجه شود، جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی خود تصمیم خواهد گرفت.
کنعانیمقدم تصریح کرد: هرگونه طرحی برای نظارت یا مدیریت تردد در تنگه هرمز باید با حفظ کامل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همراه باشد و این موضوع خط قرمز ایران است. برای آمریکا نیز این مسئله به استخوانی در گلو تبدیل شده و به همین دلیل تلاش میکند از طریق میانجیگری عمان، شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
وی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: آمریکاییها در حال بازسازی زیرساختهای لجستیکی و نظامی خود پس از خسارتهایی هستند که متحمل شدهاند، اما جمهوری اسلامی ایران نباید فرصت بازسازی این توان نظامی را در اختیار آنها قرار دهد و هرگونه تحرک نظامی تهدیدآمیز باید با پاسخ مناسب مواجه شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر برای آمریکا اظهار داشت: آمریکا پس از تحولات تنگه هرمز دیگر همان آمریکای قبل نیست. تورم، نارضایتی عمومی، مخالفت نخبگان و حتی اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها درباره سیاستهای جنگطلبانه، همگی نشاندهنده بحرانی است که در داخل آمریکا در حال شکلگیری است.
وی افزود: ترامپ اکنون در تلهای گرفتار شده که خود آن را ایجاد کرده است؛ تصور میکند با افزایش تنش میتواند بحران را کنترل کند، در حالی که افزایش تنش، شرایط را از کنترل خارج میکند و این مسئله میتواند در انتخابات میاندورهای کنگره نیز علیه او عمل کند.
کنعانیمقدم در بخش دیگری از این گفتوگو به تحولات غزه پرداخت و گفت: هر زمان که رئیسجمهور آمریکا از صلح سخن میگوید، بلافاصله حملات رژیم صهیونیستی به غزه تشدید میشود. این مسئله نشان میدهد میان سیاستهای ترامپ و نتانیاهو تعارض جدی وجود دارد.
وی تصریح کرد: ترامپ معتقد است صلح از مسیر قدرت نظامی حاصل میشود، اما نتانیاهو اساساً اعتقادی به صلح ندارد و بقای دولت خود را در استمرار جنگ میبیند. از همین رو رژیم صهیونیستی پس از عملیات «طوفان الاقصی» مسیر پاکسازی قومی و نسلکشی را در غزه دنبال کرده و همچنان به این روند ادامه میدهد.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: حملات گسترده روزهای اخیر و کشف پیکر دهها شهید از زیر آوار، عمق فاجعه انسانی در غزه را نشان میدهد و بیانگر آن است که رژیم صهیونیستی همچنان سیاست تشدید جنایات را دنبال میکند.
وی در پایان گفت: رژیم صهیونیستی تلاش میکند همه کانونهای تهدید علیه امنیت خود را از میان بردارد، اما واقعیت این است که بحران در کرانه باختری، غزه و دیگر جبهههای مقاومت همچنان ادامه دارد و گسترش این بحرانها موجب خواهد شد آمریکا بیش از گذشته برای حمایت از رژیم صهیونیستی درگیر منطقه شود. به همین دلیل، واشنگتن دیگر قادر نخواهد بود تمرکز خود را صرفاً بر پروندههایی مانند اوکراین یا سایر اولویتهای بینالمللی معطوف کند.
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