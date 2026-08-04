به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همزمان با برگزاری مراسم روضه دهه آخر ماه صفر در حزب مؤتلفه اسلامی، مهدی خراسانچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و داماد شهید لاریجانی، به عنوان مهمان ویژه این مراسم حضور یافت.

وی در سخنانی با مرور خاطرات و ناگفته‌هایی از زندگی شهید دکتر علی لاریجانی و مرتضی لاریجانی، به ویژگی‌های اخلاقی، روحیه مردمی، اخلاص، تعهد و منش انقلابی این شهید پرداخت و ابعاد شخصیتی و اخلاقی وی را برای حاضران تشریح کرد.

خراسانچی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان خاطرات و نکاتی درباره شهید علی لاریجانی پرداخت و با اشاره به سوابق علمی، انقلابی و فرهنگی ایشان، نقش این خانواده را در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد.

وی با بیان ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی شهید علی لاریجانی، اظهار کرد: شهید لاریجانی معتقد بود اسلام ناب محمدی که از اندیشه‌های شهید آیت‌الله مطهری به ما رسیده، تنها نسخه نجات‌بخش جامعه اسلامی است و همواره بر تحقق تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی تأکید داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف افزود: عاقبت‌به‌خیری این شهید والامقام اتفاقی نبود، بلکه نتیجه سال‌ها مجاهدت، اخلاص و تلاش مستمر در عرصه‌های شخصیتی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی بود.

خراسانچی همچنین با اشاره به روحیه عدالت‌خواهی شهید لاریجانی، تصریح کرد: که ایشان همواره مدافع حقوق مظلومان بود و حمایت از حق و عدالت را از مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی و عملی خود می‌دانست.

خراسانچی با اشاره به روحیه مدیریتی و آینده‌نگر شهید علی لاریجانی گفت: ایشان شخصیتی تحول‌گرا و توسعه‌گرا داشت و در هر مسئولیتی، از سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای عالی امنیت ملی، همواره با نگاه تحول‌آفرین و توسعه‌محور فعالیت می‌کرد.

وی افزود: حتی در مقاطعی که مسئولیت اجرایی نداشت نیز از تلاش برای پیشبرد امور و ایجاد تحول، حتی در محیط خانواده، دست نمی‌کشید و همواره شخصیتی فعال، پرتلاش و اثرگذار بود.

این برنامه با حضور اعضا و علاقه‌مندان، در ادامه ویژه‌ برنامه‌های دهه آخر ماه صفر حزب مؤتلفه اسلامی برگزار شد.

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