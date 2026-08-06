به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه «فاکس ۵ لاسوگاس» اظهار کرد که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، مذاکرات با ایران «بهخوبی پیش میرود» و دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک است.
وی با تأکید بر ترجیح راهحل دیپلماتیک، گفت خواهان پایان یافتن بحران از مسیر مذاکره است، هرچند در عین حال هشدار داد که در صورت لزوم، گزینههای دیگر نیز روی میز خواهد بود.
همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ایرانی و دو مقام منطقهای گزارش داد که در چارچوب یک توافق پیشنهادی میان ایران و عمان، موضوع نقش ایران در مدیریت تردد کشتیهای ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز مورد بحث قرار گرفته است.
با این حال، این منابع تأکید کردند که همچنان اختلافات مهمی بر سر جزئیات توافق باقی مانده و نمیتوان از قریبالوقوع بودن توافق سخن گفت.
بر اساس این گزارش، موضوع میزان اختیارات ایران در مدیریت عبور کشتیها، نحوه بازرسی شناورها و احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از جمله مسائل مورد مذاکره است.
در مقابل، برخی طرفهای منطقهای بر نظارت کشورهای ساحلی بر روند بازرسی کشتیها تأکید دارند و آمریکا نیز با اعمال هرگونه عوارض بر تردد دریایی مخالفت کرده است.
در همین راستا، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه ایران، تأکید کرد که هرگونه تفاهم درباره تنگه هرمز باید صرفاً میان ایران و عمان انجام شود و جمهوری اسلامی ایران هیچگونه مداخله خارجی در این گذرگاه راهبردی را نخواهد پذیرفت.
وی همچنین اعلام کرد اجرای هر توافق احتمالی مستلزم فراهم شدن الزامات فنی و حقوقی لازم بوده و مسیر جدید مورد بحث، در صورت توافق، ماهیتی موقت خواهد داشت.
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