روایت العربیه از توافق ایران و عمان؛ جزئیات و شروط بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان، طی ماههای اخیر و در پی تحولات امنیتی منطقه، به کانون رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده است. در شرایطی که تأمین امنیت کشتیرانی و ازسرگیری تردد عادی کشتیها به یکی از مطالبات بازیگران منطقهای و بینالمللی تبدیل شده، گمانهزنیها درباره دستیابی به یک سازوکار مشترک برای مدیریت این آبراه افزایش یافته است.
در همین چارچوب، رسانه سعودی العربیه در گزارشی به نقل از یک منبع بلندپایه، از احتمال اعلام توافقی میان ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز طی روزهای آینده خبر داده و مدعی شده است این توافق در قالب یک برنامه موقت ۶۰ روزه برای آغاز مذاکرات فنی و مدیریت تردد دریایی طراحی شده است.
به گزارش رسانههای سعودی، یک منبع بلندپایه به شبکه العربیه اعلام کرده است که احتمال دارد طی روزهای آینده توافق مربوط به بازگشایی دوباره تنگه هرمز بهصورت رسمی اعلام شود.
این رسانه مدعی است این توافق در قالب یک سازوکار موقت ۶۰ روزه تدوین شده و هدف آن، شکستن بنبست موجود و فراهم کردن زمینه برای آغاز مذاکرات فنی درباره ترتیبات دائمی عبور و مرور دریایی در این آبراه راهبردی است.
بر اساس این گزارش، در چارچوب توافق ادعایی، کشتیهای ورودی به خلیج فارس از مسیر کشتیرانی نزدیکتر به سواحل ایران عبور خواهند کرد و کشتیهای خروجی نیز از مسیر نزدیکتر به سواحل عمان تردد میکنند. همچنین گفته شده است که در دوره اجرای این توافق، برخی کشورهای منطقه ممکن است در عملیات مینروبی و اجرای اقدامات فنی مورد نیاز برای ایمنسازی مسیرهای دریایی مشارکت داشته باشند.
العربیه همچنین مدعی شده است که تماسهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن از طریق میانجیها همچنان ادامه دارد و توافق موقت درباره تنگه هرمز بخشی از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و فراهم کردن بستر مذاکرات فنی میان طرفهای ذیربط محسوب میشود.
در همین حال، شبکه الحدث نیز گزارش داده است که این توافقنامه هنوز به تأیید شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده و تا زمان تصویب نهایی از سوی این نهاد، نمیتوان آن را قطعی تلقی کرد. این رسانه همچنین مدعی شده است که اعلام رسمی توافق، منوط به طی شدن مراحل تصمیمگیری در داخل ایران خواهد بود.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز تهران و مسقط از برگزاری چند دور گفتوگو درباره امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه رایزنیها در سطوح سیاسی و فنی خبر داده بودند، اما تاکنون هیچ مقام رسمی ایرانی جزئیات مطرحشده از سوی رسانههای سعودی درباره مفاد توافق یا زمان اعلام آن را تأیید نکرده است.
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