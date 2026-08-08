به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ گاردین در گزارشی مدعی شد، تهران با طراحی یک جدول زمانی طولانی برای مذاکرات، قصد دارد دونالد ترامپ را تا زمان برگزاری انتخابات میاندورهای آمریکا (نوامبر) درگیر مناقشه نگه دارد؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، میتواند ضربهای سیاسی به رئیسجمهور آمریکا وارد کند، هرچند برخی اظهار دارند ترامپِ تضعیفشده ممکن است واکنش تندتری نشان دهد.
پاتریک وینتور، دبیر بخش دیپلماتیک این رسانه انگلیسی، مینویسد هدف ایران این است که فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ و بحران با ایران، محبوبیت ترامپ را کاهش دهد؛ بهگونهای که برخی در ایران امیدوارند او همان سرنوشتی را تجربه کند که جیمی کارتر پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ با آن روبهرو شد.
در این گزارش آمده است که در داخل ایران، «انتقامگیری» از ترامپ یک هدف مستقل و مشروع جنگی میباشد؛ موضوعی که به اذعان گاردین، در فضای مراسم تشییع رهبر شهید امت نیز بازتاب گستردهای داشته و شعارهای انتقام و خونخواهی در میان حاضران بسیار بهچشم میخورد.
گاردین یادآوری میکند که بیاعتمادی ایران به آمریکا از زمان انقلاب اسلامی وجود داشته، اما اکنون این دشمنی بهصورت شخصی نیز متوجه ترامپ است؛ زیرا او در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای، بهطور یکجانبه، خارج شد، دستور ترور سردار قاسم سلیمانی را صادر کرد و ایران را در دو نوبت وارد مذاکرات هستهای کرد، در حالی که نهایتاً با خیانت به دیپلماسی علیه آن وارد جنگ شد!
این گزارش میافزاید در تهران، از هماکنون انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر بهعنوان یک نقطه عطف تعیینکننده زیر ذرهبین قرار گرفته است. افت محبوبیت ترامپ و تغییرات سیاسی در میان دموکراتها هر لحظه رصد میشود.
گاردین با اشاره به صحبتهای کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، که پس از توافق بر سر مسیر کشتیرانی تجاری از تنگه هرمز، رسیدن به مرحله دوم مذاکرات هستهای ممکن است دو تا چهار ماه زمان ببرد و برشمردن مواردی از شروط برای ورود به مرحلۀ بعدی از جمله لغو تحریمها، پایان محاصره بندرهای ایران توسط آمریکا، آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و نیز تعهدات تازه درباره عدمخصومت، روندی که بیشک ترامپ را تا انتخابات میاندورهای در باتلاق نگه میدارد.
در صورت تحقق این جدول زمانی، از نگاه گاردین، ترامپ پای صندوق رأی خواهد رفت در حالی که هنوز هیچ تعهدی از ایران درباره برنامه هستهای بهدست نیاورده، اما هزینهای اقتصادی و سیاسی سنگین برای یک جنگ ناکام پرداخت کرده است! این روزنامه به نقل از جیسون برودسکی از گروه «United Against a Nuclear Iran» مینویسد که او معتقد است در ماههای آینده چرخههای ادامهدار تنش میان آمریکا و تهران بر سر تنگه هرمز ادامه خواهد داشت و «هیچ آرامش واقعی» پیش از انتخابات میاندورهای شکل نخواهد گرفت.
در پایان، گاردین جمعبندی میکند که در نگاه بسیاری از تحلیلگران ایرانی، نتیجه این جنگ فقط در میدان نبرد تعیین نمیشود، بلکه در صندوق رأی نیز رقم خواهد خورد. با این حال، درون ایران بر سر اینکه باید تا انتخابات میاندورهای صبر کرد یا از پیروزیهای فعلی بهرهبرداری فوری داشت، اختلاف نظر وجود دارد؛ اختلافی که به نوشته این روزنامه، میتواند بر مسیر آینده روابط ایران و آمریکا و حتی سیاست داخلی آمریکا در سالهای پیشرو اثر بگذارد.
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