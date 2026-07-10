به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، از برگزاری مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در این بارگاه ملکوتی خبر داد.

وی اعلام کرد: این مراسم جمعه ۱۹ تیرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اوسطی سخنران این مراسم خواهد بود و حمید خدام نیز به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهد پرداخت.

مدیر ارتباطات حرم حضرت عبدالعظیم(ع) همچنین با اشاره به حضور خادمان این آستان مقدس در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، گفت: خادمان این بارگاه ملکوتی با در دست داشتن پرچم متبرک حرم مطهر، در میان جمعیت عزادار حضور یافتند و همگام با خیل گسترده اقشار مختلف مردم، با سر دادن شعار خونخواهی امام شهید، یاد و خاطره مجاهدت‌ها و فداکاری‌های قائد و امام شهید را گرامی داشتند.

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