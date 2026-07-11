به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه برگزاری مراسم تشییع امام شهید که با حضور شخصیتهای فرهیخته از کشورهای مختلف همراه بود، مجموعه دفتر بین الملل و اداره دانش آموختگان جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با هدف بهرهبرداری فرهنگی و تبادل تجربیات، مجموعهای از برنامههای بازدید و سمینارهای تخصصی را برای مهمانان غیرایرانی تدارک دیده است.
در نخستین گام از این سلسلهبرنامهها، جمعی از مهمانان بینالمللی از «موسسه رسالت» بازدید کردند. هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با ظرفیتها و اقدامات این موسسه در حوزههای تخصصی، از جمله تربیت مبلغان و محققان تراز جهانی و تولید محتوا در راستای تقویت مبانی اندیشه اسلامی بود.
در جریان این دیدار، جلسهای صمیمی با حضور مهمانان از کشورهای مختلف و حجتالاسلام والمسلمین شمالی، رییس موسسه رسالت برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین شمالی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، دستاوردها و رویکردهای نوین این موسسه در عرصه بینالملل، به تشریح برنامههای آموزشی و پژوهشی آن پرداخت.
در ادامه این جلسه، مهمانان حاضر به طرح پرسشها و دیدگاههای خود پرداختند و پیرامون چالشها و فرصتهای ترویج اندیشه اسلامی در سطح جهانی با ریاست موسسه به بحث و گفتگو نشستند. این تبادل نظرها با استقبال مهمانان همراه بود و بستری برای تقویت تعاملات علمی و فرهنگی میان نخبگان دینی حاضر در این مراسم فراهم آورد.
در انتهای این دیدار، میهمانان ضمن بازدید از آثار بین المللی موسسه رسالت منتشر شده به زبانهای مختلف یک جلد کتاب به زبان خودشان هدیه گرفتند و در آخر موسسه رسالت میزبان عزیزان در ضیافت ناهار بود.
..........................
پایان پیام
نظر شما